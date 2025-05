Paolo Zanetti torna al Castellani: sfida tra Empoli e Verona

Terzo capitolo del rapporto tra Paolo Zanetti (nella foto) e il Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dove domani sera tornerà per la seconda volta da avversario. La prima fu il 25 novembre 2007 in un Empoli-Torino 0-0 quando all’80’ subentrò a Rosina nelle fila granata. Nella stagione precedente, infatti, Zanetti non figurava tra i convocati per la partita di Empoli del Torino, dove era arrivato proprio dall’Empoli dopo 56 presenze e 2 gol in un triennio tra Serie A e B concluso con l’ottavo posto del 2006 in seguito alla sentenza della Caf sullo scandalo del calcio italiano. Piazzamento che sarebbe valso la qualificazione in Coppa Uefa se la società fosse riuscita ad avere una deroga per la licenza Uefa (soddisfazione che il club azzurro si tolse poi l’anno successivo).

Le strade dell’Empoli e di Zanetti tornano ad incrociarsi nell’estate del 2022 quando il presidente Corsi lo sceglie per sostituire in panchina Aurelio Andreazzoli. E la prima stagione si conclude con una salvezza tranquilla, raggiunta con tre giornate di anticipo. Risultati che gli valgono la conferma, ma il campionato successivo non nasce sotto i migliori auspici con una squadra costruita per il 4-2-3-1, salvo cambiare rotta dopo le primissime giornate in cui è palese come l’assenza di determinate caratteristiche in alcuni reparti rendano impossibile l’iniziale progetto. Una serie di incomprensioni che minano le certezze della squadra che incappa in quattro ko di fila, tra cui l’ultimo clamoroso all’Olimpico con la Roma per 7-0 che fa saltare il banco. Zanetti viene infatti esonerato.

E ora, a distanza di oltre un anno, tornerà a sedersi su una panchina del Castellani-Computer Gross Arena, ma sarà quella riservata alla squadra ospite, che ha già occupato tre volte prima della parentesi azzurra. In perfetto equilibrio il bilancio con una vittoria (a settembre 2021 con il Venezia), un pari (sempre con i lagunari a febbraio 2021) e una sconfitta (a dicembre 2019 con l’Ascoli). Domani Zanetti punterà chiaramente a portare in salvo il Verona, ma alla fine potrebbe essere festa per tutti. Si.Ci.