Poche scelte, D’Aversa conta sui soliti undici. Si rivede Maleh, chance dal 1’ per Kouame

di Niccolò Pistolesi EMPOLI Conto alla rovescia verso Udine. L’Empoli prosegue il suo lavoro verso la delicata trasferta di domenica. Tra dubbi e interrogativi, tra infortuni e ritorni, mister D’Aversa sta cercando di tracciare quella che potrebbe essere la possibile formazione. All’appello dei convocati mancheranno sicuramente Marianucci a causa dell’espulsione rimediata contro il Milan e Viti, Fazzini, Anjorin per problemi fisici. Una moderata speranza filtra invece per Ardian Ismajli, capitano e leader difensivo azzurro. Un suo recupero sarebbe alquanto fondamentale ma allo stesso tempo, considerando la rosa corta, potrebbe essere rischioso e prematuro anticipare i tempi andando incontro a una possibile ricaduta. I dubbi maggiori continuano dunque a riguardare la difesa. In caso di assenza confermata dell’albanese la sensazione è che possa venire adattato come braccetto di sinistra Pezzella, con accanto Goglichidze e De Sciglio. Per quest’ultimo sarebbe la terza partita da titolare dopo quelle di Juventus e Milan. In entrambe le occasioni ha risposto presente, segnando a Torino e svolgendo un buon operato contro i rossoneri, giocando prima a destra e spostandosi poi nel reparto centrale. La sua esperienza e maturità possono rivelarsi importanti per una fase tanto complicata quanto fragile che sta attraversando la squadra azzurra.

A centrocampo torna Maleh dalla squalifica, ma le quotazioni a rialzo sono quelle di Grassi ed Henderson che vanno entrambi verso la maglia da titolare. Il marocchino, dopo aver saltato il Milan, potrebbe essere usato come vero e proprio jolly a supporto di Colombo affianco a Esposito, garantendo equilibrio e permettendo a D’Aversa di tenersi una freccia come Kouamé in panchina da scoccare a gara in corso per cambiare l’inerzia della partita. L’ex Fiorentina però è apparso in forma e vivace nei pochi minuti – venti - avuti a disposizione per incidere contro i rossoneri e si candida a partire dal primo minuto per quello che sarebbe a tutti gli effetti un Empoli a piena trazione anteriore. Con Pezzella che potrebbe spostarsi in difesa la corsia di sinistra avrebbe un altro proprietario, con Liberato Cacace pronto ad agire tutta fascia. A destra pochi dubbi, Gyasi è l’inamovibile di questa squadra. Ha giocato sempre titolare e soltanto in due occasioni non ha terminato tutti e i 90’: contro l’Inter nella sconfitta per 3-0 uscendo al 77’ e contro il Venezia nella trasferta terminata 1-1 uscendo al 79’. Cacace e Gyasi che saranno anche i due diffidati della sfida contro l’Udinese, con un cartellino giallo scatterebbe la squalifica e la loro sarebbe un’assenza pesante, soprattutto tenendo conto della situazione attuale.

Con la squadra continua ad allenarsi anche Kovalenko, il centrocampista ucraino arrivato come rinforzo dagli svincolati, lo scorso anno 2 reti e 1 assist. Sia lui che Zurkowski, minuto dopo minuto, possono diventare pedine importanti e alternative credibili per lo scacchiere di D’Aversa. La gara contro l’Udinese può rappresentare una vera e propria occasione di tornare a fare punti, nonostante un avversario ostico e fisico.