Premio Emiliano Del Rosso: Cacace, Gyasi e Henderson finalisti per l'Empoli

Liberato Cacace, Emmanuel Gyasi (nella foto) e Liam Henderson. Questi, in rigoroso ordine alfabetico, i tre giocatori azzurri finalisti della 18esima edizione del Premio Emiliano Del Rosso dedicato al tifoso dell’Empoli precocemente scomparso nel 2004 in un incidente stradale, voluto per ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri. Il vincitore tra i tre calciatori ad aver ottenuto più voti, raccolti in Maratona durante la sfida di sabato scorso contro il Parma, sarà svelato domani sera alle 21.15 presso la Sala Hospitality dello Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena.

Durante la serata sarà inoltre consegnato il Premio “Scuola del Tifo-Fair Play”, giunto all’11esima edizione, al Calcio Sociale di Avane. Saranno anche premiate le scuole per il secondo concorso abbinato alla Scuola del Tifo, tra la Scuola primaria “Galileo Galilei” di Avane, la Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Corniola, la Scuola primaria “Baccio da Montelupo” di Empoli e la Scuola primaria “Jacopo Carrucci” di Pontorme. Una menzione speciale sarà attribuita nel ricordo di Greta, la piccola tifosa azzurra scomparsa nelle settimane scorse. Alla serata è atteso anche l’ex calciatore azzurro Luca Saudati.