Prima e Seconda Categoria. A Gambassi arriva il Calenzano. Sfida al vertice per il Cappiano

Riscattare il ko di Ginestra Fiorentina e accorciare sulla zona plya-off. Questi gli obiettivi odierni del Gambassi nel girone C di Prima Categoria. Alle 15 a Case Nuove, però, arriva la Folgor Calenzano che con i suoi 43 punti si trova ad una sola lunghezza dalla capolista Jolo. All’andata ebbero la meglio di misura i rossoblù ospiti, che in trasferta non sono però così incisivi come tra le mura amiche. Scendiamo adesso in Seconda Categoria, dove nel girone D il Ponte a Cappiano è protagonista del big-match di giornata. Oggi alle 15, infatti, i calligiani ricevono al mediceo l’Acciaiolo, che con i suoi 40 punti è terzo a meno uno proprio dagli uomini di mister Bettarini, reduci dall’inaspettata debacle di Montaione. Proprio l’Aurora, invece, alla stessa ora sarà di scena a Castelfranco per continuare la propria rincorsa alla salvezza. I padroni di casa hanno 27 punti, appena 2 in più dei montaionesi. Nel girone F, infine, impegno complicato sia per Monterappoli che Santa Maria. Sempre alle 15, infatti, i neroverdi andranno a far visita a Campi Bisenzio alla capolista Daytona, mentre il team di Tamburini sarà di scena a Tavola di Prato contro la quinta forza del campionato.