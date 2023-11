Prima e Seconda Categoria. Gambassi a forza 7, cinquina Monterappoli

Pirotecnico successo nel girone C di Prima Categoria per il Gambassi, capace di espugnare il campo dell’Atletica Castello addirittura per 7-3. Protagonista assoluto della sfida l’attaccante Cacciapuoti, autore di un bel poker personale. Dopo il vantaggio proprio di Cacciapuoti la squadra di mister Gangoni ha chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie al raddoppio di Fontanelli su assist di Mazzanti. I fiorentini hanno accorciato in avvio di ripresa, poi ancora Fontanelli e Dini hanno portato i termali sul 4-1 prima della tripletta finale di Cacciapuoti, intervallata da altri due centri dell’Atletica Castello. Il Gambassi sale così a 15 punti, in compagnia del Quarrata, portandosi a 2 lunghezze dalla capolista Barberino Tavarnelle.

Scendendo in Seconda Categoria, invece, brinda solo il Monterappoli che in trasferta rifila un inequivocabile 5-2 alla Laurenziana, seconda forza del campionato. Grande protagonista dell’impresa Malpici con una tripletta e Kodraziu, che si è procurato due rigore, il primo trasformato da Malpici e il secondo fallito da Valenti, il quale ha però poi ribadito in rete la respinta del portiere. Il primo sigillo dei neroverdi empolesi è invece un autogol. Nello stesso girone F rinviata la partita del Santa Maria sul campo del Vernio. Nel raggruppamento D, infine, turno da dimenticare per Ponte a Cappiano e Aurora Montaione, superate rispettivamente in casa dal Capannoli e a Pontedera dal Bellaria Cappuccini.

