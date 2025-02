Primavera. Ancora difficoltà per gli azzurrini. Zero vittorie nel 2025

Cesena2Empoli1

CESENA: Montalti, Campedelli R., Valentini, Castorri, Perini, Coveri (83’ Tosku), Pitti (73’ Domeniconi), Zamagni (83’ Ronchetti), Gallea, Giovannini (73’ Chinelli), Abbondanza. All.: Campedelli N.

EMPOLI: Biagini, Moray (65’ Busiello), El Biache, Falcusan, Trdan (84’ Barsotti), Huqi, Mannelli (80’ Lauricella), Chiucchiuini (46’ Matteazzi), Popov, Rugani, Gravelo (65’ Monaco). All.: Filippeschi.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Reti: 16’ Zamagni; 57’ aut. Zamagni; 58’ Abbondanza.

CESENA – Prosegue il momento no della Primavera dell’Empoli, ancora a secco di successo in questo 2025, che esce con le ossa rotte dalla sfida salvezza di Cesena. Al di là della sconfitta di misura, infatti, gli azzurrini hanno subito la maggior brillantezza dei romagnoli, adesso distanti cinque punti in classifica mentre l’Empoli resta quartultimo e al momento costretto a giocarsi la salvezza nello spareggio col Bologna. Il Cesena passa al 16’ con una grande giocata di Zamagni, il quale si gira in area e beffa Biagini con un morbido pallonetto mancino. La squadra di Filippeschi traballa anche in avvio di ripresa ma al 57’ riesce a pareggiare con l’autogol dello stesso Zamagni sugli sviluppi di un corner. La gioia azzurra non dura però nemmeno un minuto, perché sulla ripresa del gioco Abbondanza riporta avanti il Cesena con un tiro secco di sinistro per il 2-1 finale. Azzurrini di nuovo in campo domenica prossima al Centro Sportivo di Petroio a Vinci contro il Cagliari.

Si.Ci.