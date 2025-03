PRIMAVERA. Ancora una sconfitta per gli azzurrini

Empoli

0

Cagliari

1

EMPOLI: Vertua, El Biache (46’ Scienza), Barsotti, Matteazzi (80’ Di Leva), Mannelli (66’ Tordiglione), Bembnista, Baralla (80’ Huqi), Popov, Rugani, Olivieri, Gravelo (86’ Monaco). All. Filippeschi.

CAGLIARI: Iliev, Arba, Balde (72’ Malfitano), Pintus, Marcolini (80’ Marini), Cogoni, Liteta, Grandu, Bolzan (80’ Achour), Vinciguerra (72’ Trepy), Franke. All.: Pisacane.

Arbitro: Silvestri di Roma.

Rete: 51’ Vinciguerra.

VINCI – Ancora un ko per la Primavera, che si arrende 1-0 al Cagliari. I sardi partono meglio, mentre l’Empoli è tutto in una conclusione di poco fuori di Baralla. Supremazia ospite che si concretizza in avvio di ripresa con la girata di Vinciguerra. Gli azzurrini reagiscono, ma si rendono pericolosi solo nel finale con Monaco. L’Empoli ora è terzultimo ma resta a meno cinque dalla salvezza diretta.