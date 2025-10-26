Acquista il giornale
Primavera. Azzurrini beffati nel recupero dallo Spezia

di SIMONE CIONI
26 ottobre 2025
Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Spezia

2

Empoli

1

SPEZIA: Tortorella (85’ Guidi), Nicolai, Baldetti (71’ Rapallini), Felici, Martinelli (46’ Schembre), Banti, Insignito, Marchini, Conte, Lontani (74’ Del Sante), Cassano. All. Terzi

EMPOLI: Lastoria, Tavanti, Egan (81’ Zanaga), Huqi, Bembnista (64’ Bagordo), Antonini, Chiucchiuini, Baralla, Monaco, Busiello, Lauricella (81’ Blini). All. Filippeschi

Arbitro: Rashed di Imola

Reti: 30’ Monaco; 67’ Nicolai; 96’ Del Sante

LA SPEZIA – Come la Prima Squadra la sera prima, anche la Primavera dell’Empoli cade in rimonta. Se in Serie B il Modena si è però dimostrato superiore alla squadra di Dionisi, gli azzurrini hanno letteralmente buttato via la vittoria a La Spezia. Dopo un grande avvio di gara, in cui si sono resi pericolosi con Busiello, Monaco e Lauricella, i ragazzi di Filippeschi sbloccano il risultato al 30’ con bomber Monaco sugli sviluppi di un corner. In un primo tempo dominato, però, l’Empoli non riesce a chiudere la partita e così nella ripresa cresce lo Spezia che al 67’ pareggia con Nicolai, abile a insaccare di testa un traversone di Felici. L’Empoli non ci sta e prova a vincerla, ma spreca tre buone chance con Busiello, Zanaga e Lauricella e in pieno recupero incassa la beffa: errore clamoroso di Bagordo nel tentativo di servire il proprio portiere, Marchini intercetta e serve Del Sante, che non deve fare altro che appoggiare in rete. L’Empoli scivola così al quarto posto a meno quattro dalla capolista Pisa.

© Riproduzione riservata

