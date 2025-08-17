Primavera. Azzurrini, buon test contro il Follonica

Nuovo test per la Primavera dell’Empoli, che dopo il ko di Parma e il 2-2 di Poggibonsi, ha battuto sempre in trasferta il Follonica Gavorrano per 2-0. I padroni di casa, team al via del prossimo campionato di Serie D sono partiti meglio, ma sono stati gli azzurrini a passare in vantaggio con Tavanti, abile a insaccare di piatto sul secondo palo un cross dalla sinistra. La traversa e una bella parta di Lastoria tengono avanti l’Empoli, che nella ripresa raddoppia con il neo entrato Demba, abile a trafiggere Pacini dal centro dell’area. Prima del triplice fischio finale il Follonica Gavorrano ha colpito anche un palo. Questa la formazione schierata da mister Filippeschi: Lastoria (46’ Neri), Tavanti (46’ Blini), Gori (46’ Chiucchiuni), Huqi (46’ Diousse), Bembnista (46’ Menconi), Rugani (46’ Perin), Olivieri, Mazzi (46’ Crasta), Zanaga (46’ Mureddu), Blazic (46’ Antonini), Monaco (60’ Demba).

Intanto la Lega di Serie B ha reso noto anche il calendario del campionato di Primavera 2, con gli azzurrini che il prossimo 13 settembre esordiranno nel girone B in casa contro il Monopoli. Subito derby a Pisa alla seconda, mentre quello di ritorno si terrà alla penultima visto che il calendario è asimmetrico (l’ordine delle gare del girone di ritorno è diverso da quello di andata). Chiusura della stagione regolare il 9 maggio 2026 ad Ascoli.