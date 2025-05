PRIMAVERA. Azzurrini, in campo per la salvezza

Mancato l’obiettivo con la Prima Squadra l’Empoli ci riprova oggi con la Primavera. Alle 17, gli azzurrini al Dall’Ara di Bologna (anziché al Centro Sportivo Crespellano dove gioca di consuetudine la Primavera felsinea) si giocheranno la salvezza nel massimo campionato di categoria. Il precedente in Emilia dello scorso 27 aprile non è ben augurante, successo per 2-0 dei padroni di casa, ma il bilancio complessivo dei due precedenti stagionali è comunque in parità. All’andata al Centro Sportivo di Petroio a Vinci ebbe infatti la meglio l’Empoli per 2-1. Il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari non si disputino i supplementari, ma si proceda ai calci di rigore. Intanto l’Under 16 ha centrato la qualificazione alle semifinali scudetto, dove l’8 e il 15 giugno se la vedrà contro l’Inter (eliminato il Bologna). Dopo il netto 4-1 inflitto alla Lazio in trasferta, i ragazzi di mister Polverini hanno impattato 1-1 al Centro Sportivo di Monteboro, pareggiando in pieno recupero con Ghizzani, l’iniziale vantaggio biancoceleste al 70’.