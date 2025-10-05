Primavera. Azzurrini inarrestabili, seconda vittoria consecutiva. La tripletta di Monaco mette ko il Benevento

BENEVENTO

1

EMPOLI

3

BENEVENTO: Suppa, Kwete (84’ Milucci), Manuzzi (72’ Ngonga), Del Gaudo, Formicola (53’ D’Ambrosio), Squillante, Battista, Scalici, Soprano (84’Paudice), Giugliano, Grilli (72’ Miranda). All.: Floro Flores.

EMPOLI: Versari, Pasalic, Lauricella (85’ Egan), Huqi, Bembnista, Rugani, Zanaga (57’Bagordo), Perin (66’ Baralla), Monaco (85’ Fiorini), Busiello (57’ Campanello), Mazzi. All.: Filippeschi.

Arbitro: Decimo di Napoli.

Reti: 2’, 29’ e 37’ Monaco; 31’ Battista.

BENEVENTO – Seconda vittoria consecutiva, prima in trasferta e terza in quattro gare, per l’Empoli Primavera, che con una tripletta dell’incontenibile Monaco espugna il centro sportivo Avellola di Benevento. Succede tutto nel primo tempo, con gli azzurrini che sbloccano il risultato dopo appena due minuti con Monaco, smarcato davanti al portiere da Busiello. Lo stesso attaccante azzurro raddoppia al 29’ sfruttando un grave errore in disimpegno con i piedi del portiere locale, ma appena due minuti più tardi il Benevento torna in partita con una precisa conclusione di Battista. Prima dell’intervallo ci pensa però il solito Monaco a ristabilire le distanze, sfruttando ancora un ‘regalo’ della difesa sannita. Nella ripresa l’Empoli controlla e sale così a quota 9, a meno uno dalla coppia di testa formata da Pisa e Pescara.

Si.Ci.