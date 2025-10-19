Primavera. Azzurrini salvati dalla doppietta del solito Monaco

EMPOLI

2

PERUGIA

2

EMPOLI: Versari, Pasalic (67’ Perin), Lauricella, Huqi (67’ Chiucchiuini), Bembnista, Antonini, Zanaga (56’ Tavanti), Baralla, Monaco, Busiello (83’ Blini), Bagordo (56’ Campaniello). All.: Filippeschi.

PERUGIA: Vinti, Belloni, Bartolini (50’ Tavares), Bellali, Peruzzi, Brunori (83’ Cesarini), Vanni (76’ Merico), Dottori, Agnissan (50’ Sheji), Berta, Ciani (83’ Barberini). All.: Giorgi.

Arbitro: Merlino di Pontedera.

Reti: 3’ Berta; 40’ e 81’ Monaco; 58’ Sheji.

SESTO FIORENTINO – Alla fine nel campo di Sesto Fiorentino finisce in pareggio, ma a suon di gol. La Primavera dell’Empoli, che va due volte sotto, riesce però ad evitare la sconfitta contro un cinico Perugia che non lascia spazio e affonda di continuo. Il mattatore azzurro è ancora una volta Monaco, che dopo la tripletta segnata a Benevento, fa due gol anche agli umbri, ristabilendo l’equilibrio. La prima rete arriva al 40’ quando il bomber degli azzurrini riceve in area da Lauricella, si gira in un fazzoletto di campo e ruba il tempo al portiere avversario con un tocco di punta. Empoli che era stato però colpito a freddo dalla girata di prima intenzione di Berta su cross di Dottori. Nella ripresa gli azzurrini fanno la partita, ma è ancora il Perugia a colpire al 58’ con lo spunto personale di Sheji. Poi, all’88’ ci pensa ancora Monaco (nel recupero sfiora anche il terzo gol), di testa su angolo di Busiello, a siglare il definitivo 2-2 che vale l’aggancio in vetta a quota 10 a Pisa, Monopoli e Pescara.

Si.Ci.