Primavera. Azzurrini salvati dalla doppietta del solito Monaco

di SIMONE CIONI
19 ottobre 2025
Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

EMPOLI

2

PERUGIA

2

EMPOLI: Versari, Pasalic (67’ Perin), Lauricella, Huqi (67’ Chiucchiuini), Bembnista, Antonini, Zanaga (56’ Tavanti), Baralla, Monaco, Busiello (83’ Blini), Bagordo (56’ Campaniello). All.: Filippeschi.

PERUGIA: Vinti, Belloni, Bartolini (50’ Tavares), Bellali, Peruzzi, Brunori (83’ Cesarini), Vanni (76’ Merico), Dottori, Agnissan (50’ Sheji), Berta, Ciani (83’ Barberini). All.: Giorgi.

Arbitro: Merlino di Pontedera.

Reti: 3’ Berta; 40’ e 81’ Monaco; 58’ Sheji.

SESTO FIORENTINO – Alla fine nel campo di Sesto Fiorentino finisce in pareggio, ma a suon di gol. La Primavera dell’Empoli, che va due volte sotto, riesce però ad evitare la sconfitta contro un cinico Perugia che non lascia spazio e affonda di continuo. Il mattatore azzurro è ancora una volta Monaco, che dopo la tripletta segnata a Benevento, fa due gol anche agli umbri, ristabilendo l’equilibrio. La prima rete arriva al 40’ quando il bomber degli azzurrini riceve in area da Lauricella, si gira in un fazzoletto di campo e ruba il tempo al portiere avversario con un tocco di punta. Empoli che era stato però colpito a freddo dalla girata di prima intenzione di Berta su cross di Dottori. Nella ripresa gli azzurrini fanno la partita, ma è ancora il Perugia a colpire al 58’ con lo spunto personale di Sheji. Poi, all’88’ ci pensa ancora Monaco (nel recupero sfiora anche il terzo gol), di testa su angolo di Busiello, a siglare il definitivo 2-2 che vale l’aggancio in vetta a quota 10 a Pisa, Monopoli e Pescara.

Si.Ci.

© Riproduzione riservata

