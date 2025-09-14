Primavera. Azzurrini, vittoria in rimonta contro il Monopoli. Busiello, Monaco e Huqi sono i tre moschettieri

EMPOLI3MONOPOLI1

EMPOLI: Versari, Bembnista (46’ Campaniello), Lauricella (77’ Antonini), Baralla (60’ Huqi), Pasalic, Rugani, Egan, Perin (88’ Bagordo), Monaco, Busiello (60’ Chiucchiuini), Zanaga. All.: Filippeschi.

MONOPOLI: Cucinotta, Dahche, Kongslev, Karim (87’ De Palo), Cirone (78’ Albergo), Di Bari, Bernardis (46’ Positano, 78’ Morrone), Castiglione, Dudic (66’ Merlanti), Paukstys, Spano. All.: D’Ermilio.

Arbitro: Branzoni di Mestre.

Reti: 34’ Paukstys; 37’ Busiello; 49’ Monaco; 96’ Huqi.

Note: Espulso al 70’ Chiuchiuini (E) per doppia ammonizione.

VINCI – Vittoria in rimonta per gli azzurrini, che al Centro Sportivo di Petroio piegano il Monopoli e partono col piede giusto nel campionato di Primavera 2. Dopo una rete annullata in avvio a Monaco per fuorigioco, però, sono i pugliesi a passare in vantaggio al 34’ con un potente sinistro di Paukstys. Immediata la reazione dell’Empoli con una pregevole conclusione all’angolino di Busiello. La squadra di Filippeschi opera il sorpasso subito dopo l’intervallo con Monaco, lesto a insaccare una palla vagante in area dopo l’uscita a vuoto di Cucinotta sul tocco di testa di Egan. Al 70’, poi, l’Empoli resta in dieci, ma pur soffrendo contiene le avanzate del Monopoli e al 96’ cala addirittura il tris con Huqi.

