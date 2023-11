Primavera. Fini sblocca e Corona raddoppia. Il Milan è sconfitto

Empoli

2

Milan

1

EMPOLI: Seghetti, Barsi, Indragoli (87’ Stassin), Dragoner, Mannelli (87’ Gaj), Fini (54’ Falcusan), Kaczmarski (87’ Bacciardi), Bacci, Vallarelli, Nabian (66’ Barsotti), Corona.

All. Birindelli.

MILAN: Batoccioni, Bakoune (41’ Camarda), Malaspina, Nsiala, Sia, Parmiggiani, Scotti (41’ Liberali), Zeroli, Traore (72’ Bonomi), Eletu (80’ Cuenca), Magni (72’ Perucci). All. Abate.

Arbitro: Lovison di Padova.

Reti: 17’ Fini; 29’ Corona; 81’ Liberali.

VINCI – Colpaccio della Primavera azzurra, che infligge la prima sconfitta stagionale all’ex capolista Milan e, soprattutto, infila l’ottavo risultato utile consecutivo. In avvio i rossoneri provano a prendere in mano le redini del gioco, ma il loro è un possesso palla sterile e così alla prima occasione sono proprio gli azzurrini a sbloccare il risultato con Fini, abile a risolvere una mischia in area sugli sviluppi di una punizione messo in mezzo da Kaczmarski. Il Milan accusa il colpo e l’Empoli raddoppia al 29’ con bomber Corona, capocannoniere con 7 centri, che beffa Batoccioni su una palla che sembrava ormai destinata ad uscire sul fondo. Il Milan accorcia le distanze all’81’ con un preciso diagonale di Liberali, ma a parte un palo del neo entrato Cuenca nel finale gli azzurrini tengono e volano al 4° posto momentaneo con 16 punti a -4 dal secondo.

Si.Ci.