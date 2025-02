Primavera. Gli azzurrini fanno bel gioco, ma non basta . Il gran gol di Chiucchiuini non doma il Monza

Monza 3 Empoli 2

MONZA: Ciardi, Domanico, Longhi (81’ Pedrazzini), Nene, Viti (68’ Crasta), Lupinetti, Berretta (85’ Troise), Ballabio (85’ Reita), Capolupo (68’ Scaramelli), Azarovs, Zanaboni. All.: Brevi

EMPOLI: Biagini, Bacci, El Biache (84’ Moray), Falcusan, Baud Banaga (65’ Trdan), Mannelli (79’ Monaco), Chiucchiuni (79’ Baralla), Popov, Rugani, Olivieri (65’ Lauricella), Gravelo. All.: Filippeschi

Arbitro: Dorillo di Torino

Reti: 12’ Longhi; 24’ Popov; 40’ aut. Olivieri; 42’ Chiucchiuni; 63’ Azarovs

MONZA – Buona prova dell’Empoli al Centro Sportivo Silvio Berlusconi di Monza. Gli azzurrini escono però a mani vuote dal campo sebbene riescano per due volte a riprendere i brianzoli. Al termine di una gara divertente e ricca di gol, infatti, il Monza si impone per 3-2 e consolida il proprio posto a metà classifica, mentre gli azzurrini restano quartultimi in zona play-out. In avvio, la squadra di Filippeschi sfiora due volte il vantaggio con Popov e Gravelo, ma al 12’ a passare è il Monza con Longhi su assist di Zanaboni. Tante proteste azzurre però per un fallo dello stesso Zanaboni su Mannelli non ravvisato dall’arbitro. La replica azzurra arriva al 24’ proprio con Popov su traversone basso di Gravelo. Al tramonto del primo tempo, altro botta e risposta: al 40’ infatti uno sfortunato autogol di Olivieri vale il nuovo vantaggio locale, mentre due minuti più tardi è Chiucchiuni dal limite dell’area a firmare il 2-2 empolese. Nella ripresa, però, il Monza trova il gol partita con Azarovs al 63’, sugli sviluppi di un corner.

Si.Ci.