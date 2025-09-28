Primavera. Gli azzurrini rifilano una cinquina alla Ternana. Doppietta Busiello, reti di Bagordo, Monaco e Samb

EMPOLI

5

TERNANA

0

EMPOLI: Lastoria, Antonini, Lauricella, Huqi (70’ Tavanti), Bembnista, Rugani, Bagordo, Perin (64’ Mazzi), Monaco (77’ Blini), Orlandi (46’ Chiuchiuini), Busiello (46’ Samb). All.: Filippeschi.

TERNANA: Ciaccia, Rivelli, Rota, Ferlicca (46’ Di Curzio), Biancafarina (62’ Forlini), Salvatore, Fulga, Bruti (74’ Tiberi), Skraburski (77’ De Negri), Coltorti (62’ Semeraro), Turella. All.: Di Loreto.

Arbitro: Barbetti di Arezzo.

Reti: 7’ Bagordo, 9’ e 31’ Busiello, 17’ Monaco, 81’ Samb.

VINCI – Pronto riscatto della Primavera azzurra, che dopo il ko nel derby contro il Pisa rifila una cinquina alla Ternana nella terza giornata del campionato Primavera 2. Basta mezz’ora agli azzurrini per archiviare la pratica umbra. Al 7’ Orlandi inventa e Bagordo rifinisce l’azione. Passano solo due minuti e una strepitosa azione personale di Busiello vale il raddoppio azzurro, mentre al 17’ è Monaco a calare il tris su assist dello stesso Busiello, che al 31’ sigla la doppietta personale con una magistrale traiettoria mancina su traversone dalla sinistra di Bagordo. Nella ripresa poi, dopo un rigore parato da Lastoria a Turella al 61’, ci pensa Samb a procurarsi e trasformare all’81’ il penalty del definitivo 5-0. Una prestazione maiuscola per gli azzurrini. L’Empoli sale a quota sei a meno uno dalla coppia di testa Pisa-Pescara.

Si.Ci.