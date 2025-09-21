Primavera. Gli azzurrini sconfitti nel primo derby stagionale. La rete di Lauricella non basta, il Pisa cala il tris

PISA 3 EMPOLI 1

PISA: Vukovic, Bendinelli, Bacciardi (70’ Cenerini), Malfatti, Mbambi, Casarosa, Vivace (64’ Barsacchi), Maucci (70’ Mazzantini), Tosi, Bettazzi (64’ Battistella), Buffon. All.: Innocenti.

EMPOLI: Versari, Bembnista, Lauricella (66’ Bagordo), Huqi, Pasalic (83’ Menconi), Rugani, Zanaga (83’ Fiorini), Perin, Monaco, Orlandi, Busiello (55’ Blini). All.: Filippeschi.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Reti: 2’ Lauricella; 21’ Buffon; 58’ Vivace; 85’ rig. Tosi.

PECCIOLI – Lauricella illude l’Empoli, il Pisa rimonta e quasi allo scadere chiude il conto facendo suo il primo derby stagionale e confermandosi in vetta a punteggio pieno. Dopo il successo all’esordio con il Monopoli gli azzurrini partono forte e al 2’ sono già avanti sugli sviluppi di un corner. La squadra di Filippeschi sembra avere la partita in mano, ma spreca alcune buone occasioni per raddoppiare e al 21’ subisce il pari con un assolo di Buffon.

L’Empoli purtroppo accusa il colpo e perde un po’ di smalto, il Pisa si difende con ordine e in avvio di ripresa colpisce di nuovo con Vivace, in seguito ad un calcio d’angolo e passa in vantaggio. L’Empoli è sfortunato quando Orlandi colpisce il palo, ma i nerazzurri locali avrebbero potuto chiudere il match ancor prima dell’85’ quando Tosi si procura e trasforma un calcio di rigore.

Si.Ci.