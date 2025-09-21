Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Empoli
  4. Primavera. Gli azzurrini sconfitti nel primo derby stagionale. La rete di Lauricella non basta, il Pisa cala il tris

Primavera. Gli azzurrini sconfitti nel primo derby stagionale. La rete di Lauricella non basta, il Pisa cala il tris

PISA 3 EMPOLI 1 PISA: Vukovic, Bendinelli, Bacciardi (70’ Cenerini), Malfatti, Mbambi, Casarosa, Vivace (64’ Barsacchi), Maucci (70’ Mazzantini), Tosi, Bettazzi (64’ Battistella), Buffon....

di SIMONE CIONI
21 settembre 2025
Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

PISA 3 EMPOLI 1

PISA: Vukovic, Bendinelli, Bacciardi (70’ Cenerini), Malfatti, Mbambi, Casarosa, Vivace (64’ Barsacchi), Maucci (70’ Mazzantini), Tosi, Bettazzi (64’ Battistella), Buffon. All.: Innocenti.

EMPOLI: Versari, Bembnista, Lauricella (66’ Bagordo), Huqi, Pasalic (83’ Menconi), Rugani, Zanaga (83’ Fiorini), Perin, Monaco, Orlandi, Busiello (55’ Blini). All.: Filippeschi.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Reti: 2’ Lauricella; 21’ Buffon; 58’ Vivace; 85’ rig. Tosi.

PECCIOLI – Lauricella illude l’Empoli, il Pisa rimonta e quasi allo scadere chiude il conto facendo suo il primo derby stagionale e confermandosi in vetta a punteggio pieno. Dopo il successo all’esordio con il Monopoli gli azzurrini partono forte e al 2’ sono già avanti sugli sviluppi di un corner. La squadra di Filippeschi sembra avere la partita in mano, ma spreca alcune buone occasioni per raddoppiare e al 21’ subisce il pari con un assolo di Buffon.

L’Empoli purtroppo accusa il colpo e perde un po’ di smalto, il Pisa si difende con ordine e in avvio di ripresa colpisce di nuovo con Vivace, in seguito ad un calcio d’angolo e passa in vantaggio. L’Empoli è sfortunato quando Orlandi colpisce il palo, ma i nerazzurri locali avrebbero potuto chiudere il match ancor prima dell’85’ quando Tosi si procura e trasforma un calcio di rigore.

Si.Ci.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su