Primavera. Gli azzurrini strapazzano il Crotone

CROTONE

0

EMPOLI

5

CROTONE: Paciotti, D’Oppido, Valenza, Del Maschio (86’ Circelli), Adamo (86’ Pagano), Pierangeli, Fiore (71’ Lomonaco), Troiano, Del Piano (60’ Sinopoli), Terrasi, Buonaccorsi (86’ Sugamiele). A disp.: Graci, Vaccaro, Elia, Sugamiele, Cuccaro, Stirpe, Trovato. All. Corrado

EMPOLI: Versari, Egan, Lauricella (46’ Guglielmino), Huqi, Antonini, Bembnista, Bagordo (84’ Mureddu), Mazzi, Monaco (84’ Babalola), Fiorini (65’ Samb), Zanaga (65’ Blazic). A disp.: Lastoria, Gori, Pasalic, Tavanti, Blini, Diousse, Perillo. All.: Filippeschi.

Arbitro: Saccà di Messina.

Reti: Reti: 49’ rig., 75’ e 79’ Monaco, 85’ Mazzi, 90’ Blazic.

CROTONE - La Primavera dell’Empoli impiega oltre un tempo per sbloccare il risultato sul campo del fanalino di coda Crotone, poi finisce per dilgare. Autentico mattatore della sfida il solito Monaco, sempre più capocannoniere del girone B del campionato Primavera2. Il bomber azzurro ha infatti firmato una tripletta (seconda stagionale) in mezz’ora che lo proietta a quota 11 reti in 7 partite. Ma andiamo con ordine. La formazione di Filippeschi prende in mano le redini del gioco fin dalle prime battute, ma fino all’intervallo il Crotone tiene bene il campo rispondendo colpo su colpo, anche se nei primi 45 minuti si registra una sola vera occasione per parte: Paciotti neutralizza una conclusione di Monaco al 30’, mentre al 44’ Buonaccorsi arriva con un attimo di ritardo sull’invitante traversone dalla sinistra di Valenza. In avvio di ripresa, invece, Monaco si procura e trasforma di forza il rigore che stappa la partita. A parte un’immediata reazione dei pitagorici, infatti, gli azzurrini tengono sempre in mano il pallino del gioco e tra il 75’ e il 79’ chiudono il contro con lo stesso Monaco. Negli ultimi cinque minuti, poi, c’è gloria anche per Mazzi e il subentrato Blazic. L’Empoli aggancia così l’Avellino al posto con 13 punti, a meno due dalla capolista Pisa.

Si.Ci.