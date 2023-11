Primavera. Scialbo pareggio interno per gli azzurrini L'Empoli e il Genoa si dividono la posta in palio al Centro Sportivo di Petroio, con un pareggio a reti bianche. Gli azzurri ci hanno provato nella ripresa, ma con troppi errori. L'occasione migliore è stata per Corona, ma Calvani ha deviato in corner. L'Empoli sale a 18 punti, mantenendo il 5° posto.