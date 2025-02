Primavera. Svelato il calendario delle prossime sfide

Domenica, sabato, mercoledì e lunedì. Ecco i giorni dei prossimi impegni dell’Empoli nel campionato Primavera 1. La Lega Serie A ha infatti reso noti anticipi e posticipi dalla 24esima alla 27esima giornata con gli azzurrini che dopo il pari di Verona torneranno in campo domenica alle 13 al Centro Sportivo Petroio di Vinci contro il Genoa. La settimana successiva, invece, i ragazzi di mister Filippeschi saranno attesi dalla trasferta di Monza alle 15 di sabato 15 febbraio. Poi ci sarà il turno infrasettimanale con l’Empoli protagonista mercoledì 19 alle 15, di nuovo in casa contro la Sampdoria. Infine, nell’ultima gara di febbraio Bacci e soci andranno a far visita al Cesena nel posticipo di lunedì 24 alle 16. Due scontri salvezza con Sampdoria e Cesena e due più complicati contro Genoa e Monza, entrambe a metà classifica.