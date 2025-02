Primavera. Un punto a testa per Empoli e Verona. Si decide tutto in 8’

Verona

1

Empoli

1

HELLAS VERONA: Magro, Kurti (76’ Stella), Dalla Riva (87’ Peci), Nwanege (95’ Popovic), Agbonifo, Szmionas, Vermesan, De Battisti (76’ Barry), Nwachukwu, Monticelli, Pavanati (87’ Vapore). All.: Sammarco.

EMPOLI: Versari, Moray, Asmussen (63’ Olivieri), El Biache, Monaco (89’ Barsotti), Falcusan, Lauricella, Huqi, Mannelli, Chiucchiuini (89’ Rossetti), Rugani. All.: Filippeschi.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Reti: 3’ El Biache; 8’ Pavanati.

Note: Espulso Mannelli (E) all’83’ per doppia ammonizione.

VERONA – Succede tutto nei primissimi minuti tra Verona ed Empoli, che si spartiscono la posta in palio nel posticipo della 23sima giornata del campionato Primavera 1. Pronti via e gli azzurrini del nuovo mister Filippeschi passano in vantaggio con El Biache (nella foto, di Empoli Fc), che beffa Magro con un tocco di punta. Passano solo cinque minuti e gli scaligeri pareggiano subito con Pavanati, andando poi vicino al raddoppio al 24’ con un altro colpo di testa, stavolta di Vermesan. Ripresa decisamente più soporifera, con l’Empoli che si fa vedere con Monaco, ma l’attaccante azzurro non aggancia in area l’assist di El Biache. All’85’, dopo che l’Empoli è rimasto in dieci per l’espulsione di Mannelli, il Verona va due volte vicina al gol vittoria. L’Empoli resta quartultimo a tre lunghezze dalla salvezza diretta.

