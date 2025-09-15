Promozione. Castiglioncello avanti. Ma Corsi risponde per il Castelfiorentino

CASTIGLIONCELLO

CASTELFIORENTINO

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Pagliai (71’ Gigoni), Mammarella (71’ Agostini), Rossi, Nencini, Carnieri, Grandi (79’ Balducci), Luschi, Moscati, Mori (66’ Molinario), Macchia. All.: Ceccarini.

CASTELFIORENTINO: Pulidori, Ippolito, Lotti, Chiti, Mancini, Maltinti, Cenci, Corsi (61’ Alesso), Boye, Bagnoli, Locci (74’ Cartocci). All.: Dell’Agnello.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 37’ Macchia, 49’ Corsi.

CASTIGLIONCELLO - Inizia con un pareggio fuori casa il campionato del Castelfiorentino. Gli uomini di mister Dell’Agnello fanno 1-1 in casa del Castiglioncello e muovono immediatamente la loro classifica. In avvio di gara sono gli azzurri a fare la partita, con Boye che cerca di trascinare il Castelfiorentino in tutti i modi, senza però rendersi davvero pericoloso dalle parti del portiere di casa Barbetta. Ma al 37’è il Castiglioncello a passare in vantaggio con un gol di Macchia. I gialloblù rispondono subito presente in avvio di ripresa con Corsi, che con un diagonale (deviato) infila la sfera alle spalle di Barbetta mettendo la firma sul definitivo 1-1 che consente al Castelfiorentino di tornare a casa con un punto.