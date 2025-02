Punto fisso per D’Aversa. L’infaticabile Giuseppe Pezzella. Domenica sarà l’ex della partita

Saltato praticamente metà campionato (18 partite) la scorsa stagione per la frattura del malleolo, quest’anno Giuseppe Pezzella è un punto fermo dell’Empoli di D’Aversa. Sceso in campo in 23 delle 25 partite disputate finora, in 22 di queste è partito titolare. La fascia sinistra è ormai casa sua, anche se in talune circostanze è stato impiegato da terzo di difesa, dove qualcosina in fase difensiva lascia, ma che è sempre presente in quella propositiva. L’Empoli costruisce infatti molto spesso dal suo lato e non è un caso che tante occasioni ed azioni pericolose arrivano dai suoi piedi. È successo anche domenica scorsa al Bluenergy Stadium di Udine quando nel primo tempo ha messo di fatto Kouame davanti al portiere con un passaggio millimetrico. Ex di turno insieme al portiere Silvestri, è stato proprio l’esterno partenopeo a fine gara ad analizzare un passivo fin troppo severo. "Il risultato è un po’ pesante per quello visto in campo, le occasioni le abbiamo create, peccato non averle sfruttate – ha dichiarato –. Meriti comunque anche all’Udinese che è una squadra fisica, con tecnica. In alcuni tratti della partita ci ha messo sotto, ma secondo me il risultato è stato un po’ troppo largo". Il mancino napoletano ha poi commentato l’affermazione di mister D’Aversa, che si è detto sicuro della salvezza dell’Empoli. "Le parole del mister fanno enorme piacere – ha concluso – personalmente penso che questa squadra ha un anima, ha determinazione, voglia, quindi ci sono tutti i presupposti per riuscire a centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati". Da un punto di vista dei risultati il periodo resta però delicato e spetterà proprio ai giocatori con più esperienza come Pezzella, guidare i più giovani nella gestione umorale di questo momento. Intanto, dopo l’Udinese, Pezzella è pronto a dare l’assalto ad un’altra sua ex squadra, l’Atalanta, con la quale ha disputato 29 partite nella stagione 2021-22, togliendosi anche la soddisfazione di giocare la Champions League.

Si.Ci.