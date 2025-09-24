Qui genoa. Anche il Grifone attende risposte dalla sfida di Coppa Italia

Solo due punti nelle prime quattro giornate di campionato, anche il Genoa attende risposte dalla Coppa Italia. Del resto il Grifone non vince proprio da Ferragosto quando eliminò dalla competizione il Vicenza. Rispetto al ko di Bologna è facile però immaginare che contro l’Empoli il tecnico Patrick Vieira (nella foto) adotti un ampio tour over per dare spazio a chi finora ha giocato meno. Del resto nello scacchiere rossoblù ci sono ancora diversi ruoli che non hanno un vero e proprio padrone, quindi, quella di domani sera contro gli azzurri sarà per tanti l’occasione per provare a mettere in difficoltà l’allenatore francese nelle scelte future.

Gli unici assenti sicuri sono Onana e Cornet, mentre non preoccupano le condizioni di Ostigard. Resta invece da valutare il portiere Siegrist, che ha saltato l’ultima trasferta emiliana per una botta al ginocchio. Dovesse essere arruolabile entrerebbe in ballottaggio con Leali per partire dal primo minuto. Facile che una chance dall’inizio sia data anche a Stanciu e Gronbaek sulla trequarti, come a Marcandalli in difesa e Thorsby in mediana. Il centrocampista norvegese, grande protagonista nella passata stagione, quest’anno ha collezionato appena trenta minuti tra Lecce e Juventus. Chi non dovrebbe essere titolare è Ekhator, probabilmente l’attaccante genoano più in palla, che Vieira potrebbe voler risparmiare per puntarci forte in campionato. Al suo posto possibile quindi l’utilizzo di Vitinha, ma anche i vari Venturino, Otoa e Fini potrebbero avere un’occasione dal primo minuto.