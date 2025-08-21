Qui Padova. Al Castellani con tanto entusiasmo

Grande entusiasmo e voglia di misurarsi con una realtà appena retrocessa dalla Serie A. Non potrebbe che essere scandito da questi due sentimenti l’avvicinamento del Padova all’esordio in campionato di sabato prossimo alle 19 al Carlo Castellani. Del resto dopo cinque anni di purgatorio in Lega Pro, dove ha sempre mancato per un soffio la promozione, i biancoscudati lo scorso anno sono riusciti a tornare in B e gran parte del merito è di mister Andreoletti.

Il pre-campionato dei veneti non è stato particolarmente esaltante, compresa l’eliminazione ai preliminare di Coppa Italia contro il Vicenza di Serie C, ma negli ultimi giorni ha accolto altri due nuovi giocatori (il difensore Sgarbi e il portiere Sorrentino) in attesa di poter sfruttare il colpo dell’estate il Papu Gomez, ex Catania, Atalanta e Siviglia con 17 presenze e 3 gol nella nazionale Argentina. Per quanto riguarda le scelte in vista della sfida contro gli azzurri Andreoletti dovrà tenere conto degli infortuni di Seghetti e Belli con due possibili ballottaggi: Crisetig o Baselli in mezzo al campo e Varas o Di Maggio sulla fascia sinistra.