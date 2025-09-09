Qui spezia. In campo domenica mancheranno. Luca Vignali e Filippo Bandinelli

Lo Spezia, ancora a secco di gol dopo i primi 180 minuti della stagione e con un solo punto in classifica dopo l’ultimo 0-0 interno con il Catanzaro, ha ripreso ieri la preparazione in vista della trasferta di domenica a Empoli. Mister D’Angelo (nella foto), che ha lavorato a Pisa con l’attuale direttore sportivo azzurro Gemmi, recupererà l’attaccante Vanja Vlahovic e Francesco Cassata, così come dovrebbe essere al top Christian Comotto dopo i piccoli guai fisici dei giorni scorsi. Verso il rientro anche il portiere Fallou Sarr, che potrebbe giocarsi il posto con Mascardi di rientro dagli impegni con l’Under 21. Resta in forse Giuseppe Aurelio, che verrà valutato giorno per giorno in questa settimana, così anche al Castellani a sinistra dovrebbe giocare Pietro Beruatto, sebbene non ancora al meglio della condizione fisica. Chi non ci sarà di sicuro è Luca Vignali, che deve scontare l’ultimo turno di squalifica rimediato al termine della passata stagione. Capitolo ex. Szymon Zurkowski è a disposizione nonostante qualche acciacco dell’ultimo periodo, ma difficilmente il centrocampista polacco partirà dall’inizio contro i suoi ex compagni. Assente Filippo Bandinelli, che prosegue nel recupero dopo l’operazione di inizio agosto per una frattura alla caviglia sinistra.