Crollo Empoli: ko 3-1 contro la Reggiana. Azzurri in nove per due espulsioni in tre minuti

Reggio Emilia, 29 agosto 2025 – Disastro Empoli, che parte bene ma perde poi due “pezzi” per strada: le espulsioni di Guarino e Obaretin, avvenute a tre minuti di distanza l’una dall’altra alla fine del primo tempo, condizionano la gara. Con la Reggiana che poi dilaga e vince agevolmente sfruttando l’enorme vantaggio di due uomini. Al fischio finale è 3-1 per i padroni di casa.

E dire che l’Empoli parte bene, con ancora un grande Popov che al dodicesimo trova il gol del vantaggio. La partita va avanti, ma sul finire del primo tempo le due ingenuità degli azzurri che costano carissimo. La prima porta al penalty per i padroni di casa, con Guarino che trattiene platealmente Gondo. L’arbitro non può che fischiare e assegnare il tiro dagli undici metri, mandando negli spogliatoi anzitempo il giocatore empolese. La Reggiana dunque prima pareggia su rigore con Gondo, quindi va a segno nel secondo tempo al 57’ con Reinhart e con Portanova al 78’. Sostenuta dal pubblico di casa, che spinge l’undici di Dionigi.

Una serata dunque da dimenticare per la squadra di Pagliuca, dopo la bella prova della prima giornata, con la vittoria casalinga contro il Padova.

Il tabellino

Reggiana-Empoli 3-1

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart (42'st Basili), Bertagnoli (1'st Mendicino), Marras (38'st Bozzolan); Tavsan (34'st Novakovich), Portanova (39'st Vallarelli); Gondo. In panchina: Seculin, Rozzio, Stulac, Meroni, Bonetti, Contè, Cavaliere. All. Dionigi. EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (13'st Ebuehi), Ignacchiti, Yepes (38'st Belardinelli), Carboni (38'st Moruzzi); Ceesay, Ilie (1'st Curto); Popov (25'st Konate). In panchina: Gasparini, Shpendi, Indragoli, Baralla, Asmussen, Busiello, Orlandi. All. Pagliuca.

Arbitro: Sacchi di Macerata 6.

Marcatori: 12'pt Popov, 44'pt Gondo (rig), 12'st Reinhart, 33'st Portanova.

Note: spettatori 8.592 totali. Espulsi Guarino al 44'pt e Obaretin al 46'pt entrambi per fallo di gioco su chiare occasioni da rete. Espulsi anche al 47'pt Scognamiglio, direttore tecnico della Reggiana, e al 23'st Gemmi, direttore sportivo dell'Empoli, per proteste. Ammonito Ignacchiti. Angoli: 8-2. Recuperi: 2'pt e 2'st.