Riconoscimenti. Sebastiano Esposito ’Man of the match’ per quattro volte in campionato

Chiusa la stagione di Serie A 2024-‘25 va in archivio anche l’iniziativa inaugurata proprio quest’anno dalla Lega di consegnare al termine di ogni partita il riconoscimento al miglior giocatore della gara. Dei 380 riconoscimenti assegnati 13 sono stati consegnati anche nelle mani di 8 giocatori dell’Empoli. Quattro li ha conquistati Sebastiano Esposito, che è stato eletto man of the match alla prima giornata contro il Monza (0-0), alla quinta a Cagliari (autore del raddoppio), alla 15esima a Verona (due reti nel 4-1 azzurro finale) e alla 19esima a Venezia (gol del pari). A ruota con due premi a testa troviamo l’esterno Emmanuel Gyasi (per Roma-Empoli e Bologna-Empoli in cui ha segnato rispettivamente il definitivo 1-1 e lo 0-1) e il difensore Mattia Viti (nel derby casalingo della sesta giornata terminato a reti bianche e a Monza lo scorso 18 maggio quando ha siglato il suo primo gol in azzurro). Infine, sono stati premiati una volta a testa il portiere Devis Vasquez (determinante nello 0-0 interno con la Juve), il capitano Alberto Grassi a Como (1-1), il centrocampista inglese Tino Anjorin dopo la perla valsa il 2-1 contro il Parma allo scadere e gli attaccanti Pietro Pellegri (match-winner in casa contro il Como) e Lorenzo Colombo (a segno al Castellani contro il Bologna). Anche il Panini Player of the match fotografa bene la stagione azzurra con sei riconoscimenti per i calciatori di D’Aversa nelle prime sei partite della stagione e soltanto sette nelle restanti 32 giornate.