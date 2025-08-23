La stella di Popov illumina l'Empoli: 3-1 al Padova al debutto in B

Empoli, 23 agosto 2025 – Dopo aver centrato la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, ove se la vedrà con il Genoa a Marassi, l’Empoli non sbaglia l’esordio nel campionato di serie B superando 3-1 il Padova. Nonostante l’organico più giovane della cadetteria, la squadra di Pagliuca, squalificato nella circostanza e rilevato in panchina da Tarantino, si conferma tra le più autorevoli pretendenti alla promozione in serie A. Inizia a brillare la stella di Popov (molto bene anche Lovato). Il Padova resiste un tempo, poi cede alla distanza. Primo tempo di buona fattura: ritmo e giocate lo contraddistinguono. Empoli a fare la partita, patavini pronti a colpire di rimessa.

All’8’ sponda aerea di Shpendi per Curto che, disturbato da Varas, colpisce da buona posizione spedendo il pallone sopra la traversa della porta difesa da Fortin. Al 17’ la replica ospite, con Di Maggio che, ben servito dalla destra, spara in bocca al portiere da posizione centrale: bravo Fulignati a respingere la sfera. Al 20’ il vantaggio degli azzurri: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, assist di Curto per Shpendi che, sottomisura, insacca. Al 24’ insidioso tiro-cross di Varas dal fondo, l’estremo difensore respinge.

Nemmeno trenta secondi dopo, Varas dalla sinistra pesca Bortolussi sul primo palo, lesto ad anticipare il difensore e battere Fulignati. Al 33’ pregevole diagonale in corsa di Capelli dalla sinistra, con la palla che finisce di poco sul fondo. Al 41’ torna avanti nel punteggio l’Empoli: ancora corner, Lovato colpisce di testa, sulla respinta di Fortin tap-in vincente di Popov, da poco subentrato all’acciaccato Shpendi. Al 45’ mancino di Carboni nei sedici metri, con palla che finisce fuori.

Avvio di secondo tempo con Padova in avanti; si gioca, però, su ritmi più lenti. C’è stanchezza, aumentano i contatti e fioccano le ammonizioni. Al 13’ Ferrieri Caputi espelle Fusi, ma il Var richiama l’arbitro al monitor: tolto il rosso e neppure cartellino giallo. Al 18’ bella ripartenza empolese, non finalizzata da Yepes, che spreca l’opportunità da posizione favorevole. Al 21’ doppietta da sogno per Popov al debutto in serie B e tris dei toscani: splendido traversone dalla destra di Elia che l’attaccante concretizza con uno stupendo colpo di testa in tuffo. Al 25’ Fortin smanaccia un pericoloso tiro-cross di Elia. Al 38’ Ceesay mette alla frusta Fortin, che devia il pallone in calcio d’angolo. Restano i 7’ di recupero (una enormità) decretati da Ferrieri Caputi: è stato il direttore di gara il più ritardo di condizione dei protagonisti in campo.

TABELLINO

EMPOLI – PADOVA 3-1

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia (42’ st Ebuhei), Ignacchiti, Belardinelli, Yepes (42’ st Kaczmarski), Carboni (42’ st Moruzzi); Ilie (34’ st Ceesay), Shpendi (28’ pt Popov).

A disposizione: Versari, Indragoli, Moray, Baralla, Asmussen, Busiello, Orlandi.

Allenatore: Tarantino (squalificato Pagliuca).

PADOVA (3-5-2): Fortin; Faedo, Villa, Belli (20’ st Perrotta); Capelli (29’ st Harder), Fusi (36’ st Lasagna), Di Maggio (20’ st Ghiglione), Varas, Barreca; Baselli (29’ st Buonaiuto), Bortolussi.

A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Crisetig, Favale, Sgarbi, Pastina, Tumiatti.

Allenatore: Andreoletti.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno.

MARCATORI: 20’ Shpendi, 25’ Bortolussi, 41’ pt e 21’ st Popov.

NOTE: giornata nuvolosa. Ammoniti: Yepes, Capelli, Baselli, Barreca, Ghiglione, Belardinelli. Angoli: 6-3. Recupero: 3’, 7’.