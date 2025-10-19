Un punto per il ritorno di Dionisi: l'Empoli fa pari con il Venezia: 1-1

Empoli, 19 ottobre 2025 – Il ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli porta in dote un punto: la squadra azzurra, infatti, pareggia 1-1 in rimonta al “Castellani” contro il Venezia, nell’ottavo turno del girone di andata del campionato di serie B. Empoli momentaneamente al dodicesimo posto della classifica con 10 punti, Venezia in sesta piazza a 13. Venerdì sera, l’Empoli andrà a giocare sul campo del Modena primo della classe. Per il debutto della sua seconda avventura empolese, Dionisi inserisce Ceesay nell’undici titolare, tenendo Popov accanto a sé.

Pronti, via e occasionissima per i padroni di casa: pregevole servizio di Yepes a smarcare Shpendi in area, solo soletto dinnanzi a Stankovic: l’attaccante centra il portiere con la sua conclusione: il pallone finisce in calcio d’angolo. La partita è giocata su buoni ritmi: possesso palla dei veneti, pronti a conquistare il pallone e ripartire gli uomini allenati da Dionisi. Al 6’ Shpendi mette alla frusta Stankovic, costringendolo alla deviazione in corner con un bel tiro. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova Lovato, ma l’estremo difensore blocca la sfera senza troppi problemi.

Al 14’ Adorante stacca di testa da posizione favorevole, ma Fulignati si distende sulla destra salvando la porta dei toscani. Al 23’ è ancora un colpo di testa di Adorante a impegnare severamente Fulignati: il portiere mette in angolo. Al 34’, al terzo tentativo, Adorante porta in vantaggio i suoi: astuzia di Perez, che batte subito un calcio piazzato, Hainaut va via sulla destra e crossa: sul secondo palo, di testa, l’ex Juve Stabia insacca. Al 39’ Adorante, vedendo Fulignati fuori dai pali, azzarda la magia dalla trequarti: il cuoio si perde di poco sul fondo.

Al 41’ lampo dell’Empoli con Ghion, ma Stankovic risponde presente. Nemmeno 60 secondi più tardi, Ilie recupera palla a centrocampo, offre un cioccolatino a Shpendi, che in diagonale dalla destra trafigge l’estremo difensore. Secondo tempo meno intenso: poche le emozioni nella prima parte, poi gara accesa nel finale. Al 6’ imbucata improvvisa per Casas, con lo spagnolo che si divora il gol davanti a Fulignati. Al 29’ dapprima il sinistro telecomandato di Perez che sbatte sulla traversa, poi Sagrado sferza Fulignati.

Al 33’ bel riflesso di Fulignati su Perez. Al 34’ squillo di Ebuhei, con Stankovic che si fa trovare pronto. Al 37’ Pellegri fa tutto da solo: cerca il fondo e tira, con Stankovic ancora attento. L’Empoli è convalescente. La cura di Dionisi deve fare ancora effetto (d’altronde, con soli due allenamenti… ).

Tabellino

EMPOLI – VENEZIA 1-1

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (20’ st Ebuehi), Yepes, Ghion (31’ st Haas), Ilie (10’ st Degli Innocenti), Carboni; Ceesay (10’ st Pellegri), Shpendi (20’ st Saporiti).

A disposizione: Perisan, Curto, Belardinelli, Moruzzi, Indragoli, Popov, Konate.

Allenatore: Dionisi.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Schingtienne, Sverko (39’ st Franjic); Hainaut (27’ st Fila), Perez, Busio, Doumbià, Bjarkason (27’ st Sagrado); Casas (27’ st Pietrelli), Adorante (13’ st Yeboah).

A disposizione: Grandi, Haps, Venturi, Lella, Svoboda, Bohinen, Sidibe.

Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

MARCATORI: 34’ Adorante, 42’ Shpendi.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Ilie, Pellegri, Obaretin, Franjic. Angoli: 5-6. Recupero: 1’, 6’.