Empoli-Roma 0-1: Soulé decide dopo 1 minuto. I giallorossi non si fermano più

Empoli 9 marzo 2025 - Continua il momento nero per l'Empoli e contestualmente prosegue quello magico della Roma. Nella sfida del Castellani si fronteggiavano due formazioni agli antipodi in termini di forma in questo campionato e il loro slancio non è variato dopo questa sfida. I giallorossi trionfano grazie alla rete lampo di Soulé, dopo nemmeno 1' di gioco e festeggiano con i tre punti questo 0-1 in terra toscana. Per gli azzurri si tratta della decima sconfitta nelle ultime 13 partite giocate, mentre i capitolini festeggiano la quinta vittoria consecutiva in Serie A, un'impresa che non riusciva ai romanisti dal lontano 2017.

Primo tempo

Rotazioni corte in casa toscana, tanti assenti a causa infortuni e allora formazione pressoché identica a quella delle previsioni. Tra i pali Silvestri, coperto dalla linea a tre composta da De Sciglio, Marianucci e Goglichidze. In mediana Henderson e Grassi compongono la diga davanti alla difesa, con Gyasi e Pezzella a correre sulle fasce. Esposito e Cacace i due uomini alle spalle di Colombo, unica punta. La risposta di Ranieri è affidata a un turnover abbastanza ampia con un paio di sorprese tra i titolari. Si comincia dalla difesa dove Nelsson debutta da titolare a destra, al fianco di Hummels e N'Dicka. Torna titolare Abdulhamid a destra, con Salah-Eddine sul lato opposto, mentre si ricompone la mediana con Koné e Paredes. Soulé e Pellegrini i due trequartisti dietro all'unico attaccante Shomurodov.

Partenza sostanzialmente perfetta dei giallorossi perché dopo nemmeno un minuto di gioco il tabellino del punteggio già si aggiorna. Errore infatti di Colombo, che regala il pallone a Shomurodov nella propria metà campo. Dall'uzbeko a Salah-Eddine, pallone rasoterra per Soulé al limite dell'area di rigore: l'argentino prende la mira e batte Silvestri per lo 0-1 della Roma. La partita non è nemmeno cominciata e l'Empoli la vede già complicarsi parecchio.

I padroni di casa provano a reagire dopo la doccia fredda iniziale. I toscani crescono con coraggio e fisicità, nonostante il possesso resti prettamente tra i piedi dei giocatori romanisti. Nonostante questo però gli azzurri guadagnano campo e al 7' è De Sciglio a costruirsi lo spazio per calciare in porta dopo una buona avanzata palla al piede: attento Svilar a respingere il pallone in calcio d'angolo. La Roma sembra sempre in gestione, ma non può rilassarsi perché i padroni di casa sono vivi e sanno fare paura. Al 20' Salah-Eddine, in maniera simile a come è nato il gol giallorosso, regala palla a Esposito. Da lui la sfera passa a Colombo, ma rientra bene N'Dicka a strozzare la conclusione, che termina docile tra le braccia di Svilar. I capitolini però rispondono ai tentativi ospiti e due minuti dopo ci provano con l'ottimo inserimento di Pellegrini sulla sponda di Shomurodov, ma il capitano della Roma colpisce solo i led pubblicitari sprecando una bella chance.

La partita diventa fisica, complice la forte pioggia che colpisce lo stadio empolese. Di Bello è bravo però a tenere sotto controllo la gara, senza spendere cartellini né da una parte né dall'altra. I capitolini gestiscono i ritmi e dopo una fase centrale non facile, riescono a ristabilire il pre-dominio sul gioco. Non solo questo ma negli ultimi dieci minuti di primo tempo sono ben tre le maxi occasioni per i giocatori di Ranieri. Nella prima Shomurodov centra in pieno la trasferta dopo l'aggancio formidabile di Pellegrini, con annessa sponda in area di rigore. Tre minuti dopo è Koné a venire servito in maniera precisa da Soulé in profondità: saltato Silvestri, ma il destro del francese colpisce solo la base del palo. L'ultima chance è ancora per l'attaccante uzbeko, questa volta di testa, dopo un'altra invenzione di Soulé: il suo tentativo resta però centrale ed è respinto in qualche modo da Silvestri. Rush finale romanista che dunque non riesce a scardinare le resistenze empolesi, dopo 45' di gioco il risultato è quello di 0-1 in favore degli ospiti.

Secondo tempo

Due cambi per D'Aversa all'intervallo, per cercare di dare la scossa al suo Empoli: entrano Kouamé e Sambia, non escono invece dallo spogliatoio Colombo e De Sciglio. Ritmi bassi nel secondo tempo, la Roma prova ad addormentare la gara con un palleggio insistito, mentre i padroni di casa provano ad alzare la linea del pressing, non rieuscendo però a mettere sabbia negli ingranaggi giallorossi. Si ripete così lo stesso copione del primo tempo, risultando in una sfida molto bloccata in termini di occasioni da gol.

Bisogna attendere addirittura il 61' per vedere una prima occasione da gol in questa ripresa. Ci pensa ancora la Roma a mettere pressione in attacco: Abdulhamid sulla destra sfugge al proprio marcatore e mette in area per il colpo di testa ancora di Pellegrini, bravo a inserirsi con i tempi giusti. Molto bravo però Silvestri a deviare il pallone in calcio d'angolo. L'occasione da gol sembra risvegliare i due tecnici, aprendo così a un ampio valzer di cambi. Tre cambi in casa romanista: entrano Rensch, Angeliño e Cristante, lasciano il terreno di gioco invece Saud, Salah-Eddine e Cristante. Sponda toscana invece entrano in campo Konate e Kovalenko, i quali rilevano Esposito ed Henderson. Qualche minuto più tardi in casa romanista arriva anche il momento di Dovbyk per Shomurodov.

Povero di emozioni questo secondo tempo, la Roma riesce perfettamente nel compito di addormentare la gara, provando ad accelerare quando trova spazio. Solo un paio di fughe in profondità sulla corsia di sinistra da parte dei giocatori di casa. Prima Konate, poi Gyasi riescono ad arrivare sul fondo e crossare, ma in entrambe le occasioni è brava in disimpegno la squadra romanista. Dall'altra parte invece termina le proprie sostituzioni Ranieri con l'ingresso di Baldanzi per Soulé, proprio l'ex di questa serata appena entrato prova a riaccendere la gara. Bella serpentina centrale da parte del classe 2003 e destro in diagonale: attento Silvestri a bloccare la sfera a terra su un tentativo per la verità poco angolato per fare male.

Minuto numero 86 di gara e anche l'Empoli termina le proprie sostituzioni: entra Campaniello ed esce dal campo Goglichidze, seconda partita in carriera in Serie A per il ragazzo italo-polacco classe 2008. La sostituzione è coraggiosa anche a caccia di una scintilla in attacco nei minuti finali, ma nulla sembra poter spezzare il controllo romanista imposto sul match. Nei minuti di recupero chance prima per Angeliño, il cui tiro però è fuori misura, poi Dovbyk, che invece è molto bravo a inserirsi e arrivare a tu per tu con il portiere avversario. Eccellente in questa occasione Silvestri a restare in piedi e a respingere il tocco sotto del centravanti ucraino. Al 94' palla del pareggio per i padroni di casa, con la forza della disperazione, ma il colpo di testa di Konaté finisce sul fondo. Sono le ultime emozioni della gara prima del triplice fischio di Di Bello: l'Empoli viene ancora sconfitto, decimo ko nelle ultime tredici, vince invece la Roma per 0-1, la rete di Soulé conferma il momento magico romanista e certifica la quinta vittoria consecutiva in Serie A.