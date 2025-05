Roma vince 2-0 contro Empoli: decisivo l'autogol di Mannelli

empoli

0

roma

2

EMPOLI: Vertua, Moray, Falcusan, Mannelli, Barsotti (58′ Trdan), El Biache (58′ Asmussen), Bacci (58′ Scienza), Matteazzi, Egan (62′ Majdandzic), Zanaga (58′ Gravelo), Popov. All.: Filippeschi.

ROMA: De Marzi, Seck (66′ Mirra), Romano, Levak, Graziani, Mannini (89′ Terlizzi), Almaviva (46′ Ceccarelli), Cama, Marchetti, Bah, Zefi. All.: Falsini.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Reti: 10′ aut. Mannelli, 44′ Bah.

VINCI – Basta un tempo alla Roma per sbancare il Centro Sportivo di Petroio e condannare l’Empoli a giocarsi la salvezza in trasferta nel play-out contro il Bologna, ormai non più scavalcabile. Nella penultima giornata del campionato di Primavera 1, infatti, i giallorossi capitolini si impongono per 2-0. La gara si fa subito in salita per gli azzurrini quando al 10’ Mannelli infila la propria porta nel tentativo di respingere un cross teso di Cama. Proprio allo scadere del primo tempo, poi, ci pensa Bah a raddoppiare da due passi dopo due ’miracoli’ di Vertua. Lo stesso portiere azzurro è poi costretto ad uscire per infortunio al 74’ nel miglior momento dei ragazzi di mister Filippeschi, che erano anche andati vicini al gol con Popov. L’Empoli, però, ha finito i cambi e così in porta è costretto ad andare Matteazzi. Nel finale, comunque, i ritmi si abbassano notevolmente con la Roma che bada soprattutto a gestire e il risultato che non cambia più fino al triplice fischio finale.

Si.Ci.