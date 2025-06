Sampdoria-Salernitana 2-0: Blucerchiati in vantaggio nel play-out di Serie B

Oltre un mese dopo la fine del campionato e il successivo fallimento del Brescia, che ha portato alla retrocessione delle ‘rondinelle’, si è finalmente disputata l’andata del play-out tra Sampdoria e Salernitana, che decreterà l’ultima squadra partecipante al prossimo campionato di Serie B. Il 2-0 finale, maturato con una rete per tempo, regala un bel vantaggio ai blucerchiati liguri in vista del ritorno di venerdì prossimo a Salerno.

Una gara, quella di Marassi, sostanzialmente amara per i tre ex Empoli in forza alle due compagini. Nonostante la vittoria che avvicina la salvezza nella Samp per esempio Bartosz Bereszynski, è rimasto in panchina per novanta minuti. Nelle fila campane, invece, al 24’ della ripresa sono entrati sia Petar Stojanovic (28 presenze stagionali) che Alberto Cerri (3 gol in 18 gare da gennaio), ma il primo si è fatto ingenuamente espellere al quinto minuto di recupero per una manata in faccia ad un avversario e l’ariete di proprietà del Como si è visto respingere da Ghidotti un colpo di testa a botta sicura allo scadere, che avrebbe potuto cambiare il corso del ritorno a Salerno.