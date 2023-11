Scuola del tifo. La carica dei 700. Tanti piccoli tifosi sfileranno domenica

Archiviata l’ultima sosta per le Nazionali di questo 2023, quella di domenica sarà una giornata speciale per la sfida contro il Sassuolo. Oltre al “Blu Day“, Maratona Superiore e Curva Nord a soli 2 euro (under 18 omaggio), torna infatti anche la Scuola del Tifo. Saranno oltre 700 i piccoli tifosi a sfilare sul terreno di gioco prima del fischio d’inizio per poi prendere posto in Curva Nord, aprendo così la 16esima edizione del progetto portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri con l’Empoli Fc. Inoltre sfileranno anche le squadre Special di Empoli e Sassuolo e gli alunni delle Scuole dell’Infanzia che stanno partecipando al progetto portato avanti dal club azzurro al fine di promuovere l’esercizio ludico sportivo, attraverso l’attività motoria con istruttori qualificati. Tornando alla Scuola del Tifo, saranno 20 i plessi scolastici del nostro territorio che settimanalmente saranno visitati dagli azzurri, ma anche da altri attori che ruotano intorno al mondo del calcio. Un ciclo di incontri volto a stimolare e promuovere l’attaccamento ai colori azzurri tra i giovanissimi, ma anche a combattere e prevenire ogni forma di violenza sia negli stadi che fuori da essi, educare ai valori positivi dello sport, e a sviluppare attività tese alla concezione del tifo come occasione di socialità, divertimento e solidarietà e favorire il protagonismo di bambini ed adolescenti attraverso la partecipazione attiva, il senso di appartenenza e la responsabilizzazione.