Settore giovanile azzurro: l'Under 18 sogna i playoff, l'Under 16 verso la semifinale scudetto

Settimana intensa per il settore giovanile azzurro, tra speranze, certezze e qualche rammarico. L’Under 18 di mister Birindelli ha rifilato un perentorio 5-1 al Genoa, rilanciandosi prepotentemente nella corsa ai playoff. Un successo fondamentale che porta l’Empoli a quota 51 punti, a sole tre lunghezze dalla Lazio, attualmente a quota 54 punti. E proprio il calendario promette scintille: nell’ultima giornata, gli azzurri affronteranno il Torino capolista, mentre i biancocelesti se la vedranno con la Fiorentina. In caso di arrivo a pari punti, sarà l’Empoli ad avere la meglio grazie agli scontri diretti. Ovviamente l’Empoli ha disposizione soltanto un risultato, quello della vittoria, augurandosi che i biancocelesti possano inciampare in una sconfitta contro i viola. Tutto ancora aperto, con un sogno da rincorrere.

Chi invece ha già dimostrato di sognare in grande è l’Under 16, che dopo aver chiuso la regular season da capolista con 57 punti, ha ipotecato la semifinale scudetto con un netto 4-1 esterno sulla Lazio nell’andata dei quarti. Una prova di forza, maturità e qualità. Il ritorno, previsto per il 25 maggio, appare ora una formalità, anche se guai ad abbassare la guardia.

Amaro invece l’epilogo per l’Under 15, che saluta la corsa tricolore agli ottavi di finale. Dopo lo 0-0 dell’andata, il 2-2 nel ritorno contro il Milan non basta: passano i rossoneri, forti del miglior piazzamento in campionato. Resta comunque una stagione positiva, fatta di crescita e consapevolezza.