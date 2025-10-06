Shpendi firma il pari. Ceesay intraprendente

FULIGNATI 6.5 – Non impeccabile su un corner ad inizio gara, poi sale in cattedra come sempre respingendo i tentativi di Merkaj e Coulibaly, quasi mai impegnato invece nella ripresa.

LOVATO 6 – Stavolta anche lui nella prima frazione soffre la fisicità di Merkaj e Pecorino, meglio nel secondo tempo anche in fase di impostazione.

GUARINO 5.5 – Bene nel gioco aereo, è pericoloso due volte anche nell’area avversaria, ma in marcatura è spesso in difficoltà e si addormenta in occasione del vantaggio altoatesino.

OBARETIN 6 – Attento nelle letture, non sempre deciso nei duelli, nel finale è suo il traversone per il gol partita di Nasti.

ELIA 5.5 – Alcuni errori tecnici non da lui. Meglio nella ripresa prima di uscire.

CARBONI 6 – Cestina subito una colossale occasione, poi qualche buono spunto.

GHION 6 – Prima frazione opaca in cui gioca poco in verticale e stenta a dare ritmo alla manovra, cresce alla distanza per personalità e geometrie.

BELARDINELLI 5 – È l’unico che nel primo tempo prova a buttarsi anche senza palla, ma concretamente compiccia poco e non fa adeguato filtro alla difesa.

YEPES 6 – Si divora un gol da due passi dopo una corta respinta di Adamonis, però così come contro il Monza cambia ritmo all’impostazione con lucidità e scelte giuste.

SAPORITI 5.5 – Pennella subito un lancio illuminante per Shpendi, poi non trova più spazi e giocate per incidere.

ILIE 6.5 – Suo l’assist per il pareggio di Shpendi, galleggia bene tra le linee facendosi trovare spesso libero di ricevere, manca di un po’ di ‘cattiveria’ in più al momento di ‘far male’.

SHPENDI 6.5 – Propizia l’espulsione in avvio di Kofler e firma il pari subito dopo l’intervallo, in mezzo la solita dinamicità non sempre accompagnata dalla necessaria lucidità.

PELLEGRI 6 – Un po’ troppo nervoso e ancora comprensibilmente non al top della condizione, però il piglio è quello giusto.

CEESAY 7 – Prima frazione anonima, anche se gli unici due tentativi azzurri sono suoi, ripresa più intraprendente, mette lo zampino sul pari.

PAGLIUCA 6 – Per un Empoli troppo compassato, senza idee e ‘mangiato’ agonisticamente dagli avversari nel primo tempo, è bravo a cambiare volto alla squadra nella ripresa con i cambi.

Si.Ci.