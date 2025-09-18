Shpendi, punto fermo nell’attacco azzurro: "Il gol mi dà fiducia, ma non è un’ossessione"

di Simone Cioni

Arrivato nell’estate del 2023 dal Cesena, con cui sfiorò la promozione in B dopo 12 gol e 3 assist in 29 gare di Lega Pro al primo anno con i grandi, Stiven Shpendi accusa un po’ il doppio salto in Serie A, ma dopo l’esperienza in B della scorsa stagione con la Carrarese, quest’anno è tornato in azzurro per diventare un calciatore importante dell’Empoli. In gol all’esordio contro il Padova, il 22enne attaccante albanese (il gemello Cristian gioca ancora nel Cesena) è stato autore di una buona prova anche domenica scorsa contro lo Spezia, dove gli è mancato solo il gol. Un punto fermo per Pagliuca anche in vista della trasferta di domenica prossima a Pescara contro i neopromossi abruzzesi dell’ex Vivarini.

Con i liguri un punto importante?

"Sì, è stato un punto importante perché lo Spezia è un’ottima squadra ed anche per come si era messa la partita. Nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più, ma alla fine è stato un buon pareggio visto che eravamo andati in svantaggio. Dobbiamo ripartire dalla seconda parte di gara e dalla reazione che abbiamo avuto, ci servirà per le prossime partite".

Nel primo tempo con una grande azione personale e nella ripresa due volte da dentro l’area è arrivato anche vicino al gol…

"Cerco di fare quello che mi chiede il mister. Sicuramente, essendo un attaccante, il gol mi dà fiducia ma non è un’ossessione: cerco semplicemente di fare il meglio per la squadra e di dare il mio contributo. Poi se arriva il gol è una cosa in più che di sicuro mi rende felice".

Da compagno di squadra è sorpreso dell’esplosione di Popov?

"No, non mi ha sorpreso perché lo avevo visto allenarsi già da quando sono arrivato, avevo visto che è un ragazzo forte e che ha potenziale".

Adesso torna Nasti, a ottobre si spera Pellegri, là davanti si alza la concorrenza?

"La concorrenza c’è ed è quella che ti fa migliorare, avere tanti attaccanti forti ti aiuta, è una cosa in più ed un beneficio per la squadra".

Finora siete sempre andati a segno, eppure alla luce di quanto creato potevate anche finalizzare di più, è d’accordo?

"Sì, potevamo segnare di più perché abbiamo creato e perché si può fare sempre meglio. In settimana ci alleniamo per cercare di fare gol, ma visto quanto creiamo sono certo che miglioreremo".

In vista della trasferta di Pescara, che avversario vi aspettate?

"Sarà una gara difficile, loro sono una buona squadra che viene dalla vittoria nei play-off dello scorso anno. Giocheremo su un campo complicato, dovremo avere il giusto atteggiamento sin da subito".

Facciamo un passo indietro, come è tornato in estate e con quali obiettivi?

"Sono tornato molto carico dall’esperienza di Carrara perché il primo anno che sono arrivato ad Empoli non sono riuscito a dimostrare il mio valore. Adesso voglio ripagare la fiducia che mi è stata data".

Suo fratello è a due gol, lei a uno, c’è una sfida in famiglia?

"Vero (sorride ndr). È una sfida sana: io voglio fare meglio di lui e lui di me. Questo alla fine ci aiuta".

Fuori dal campo quali sono i suoi hobby?

"Fuori dal campo cerco di passare più tempo possibile con la mia famiglia. Mi piace fare passeggiate per Empoli, anche per conoscere la città".

Sogno nel cassetto?

"Giocare in Nazionale maggiore insieme a mio fratello. Sarebbe bellissimo".