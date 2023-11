Società ’amiche’. L’asse con il Napoli. Tra buoni rapporti e una sfilza di ex

Da azzurro in azzurro. La gara valida per la dodicesima giornata di Serie A tra Napoli-Empoli vedrà scendere in campo molti protagonisti nelle vesti di ex, a sottolineare il buon rapporto tra la società del presidente Corsi con De Laurentiis. Nel corso degli anni infatti molti talenti cresciuti e lanciati dall’Empoli hanno successivamente cambiato casacca trasferendosi nel capoluogo campano. Quelli che hanno riscosso più successo riuscendo a confermarsi in una piazza importante come quella di Napoli sono Mario Rui, Zielinski e Di Lorenzo. Quest’ultimo, capitano del Napoli, ha totalizzato 199 presenze mettendo a referto ben 31 assist e 15 reti, vincendo una Serie A e una Coppa Italia da protagonista, questo dopo aver contribuito ad aiutare il suo Empoli con 10 assist e 6 gol in 74 presenze. In casa azzurra invece sono due gli ex che con molte probabilità vedremo entrambi in campo dal 1’: Sebastiano Luperto e Alberto Grassi. A differenza dei colleghi sopracitati entrambi non hanno avuto un trascorso redditizio con la maglia del Napoli, diventando però dei componenti preziosissimi per la squadra empolese. Con l’Empoli infatti sono 102 le presenze di Luperto e 35 quelle di Grassi. Da segnalare inoltre anche Caprile e Bereszynski, il primo in prestito all’Empoli ma di proprietà del Napoli, e il secondo arrivato in prestito dalla Sampdoria dopo il campionato vinto con i partenopei con cui ha totalizzato quattro presenze.