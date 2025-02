Solidarietà. L’Empoli supporta la "RunForMeyer»

Oltre al terreno di gioco, dove è impegnato nella lotta per conservare la Serie A, l’Empoli Fc si dimostra sempre molto attento pure a quanto accade al di fuori del rettangolo verde e anche quest’anno sarà a fianco dei bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, sostenendo la "RunForMeyer" di venerdì, sabato e domenica prossimi. Una corsa/camminata solidale di San Valentino organizzata per raccogliere fondi da destinare interamente al progetto "Play Therapy" della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, così da assicurare a tutti i bambini in ospedale tutte quelle attività che rendono il periodo di ricovero più lieto e spensierato. Alla corsa si possono iscrivere tutti, basta farlo in coppia anche se poi si può correre separatamente in momenti diversi purché tra il 14 e il 16 febbraio.