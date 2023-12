Solidarietà. Lunedì una iniziativa di sensibilizzazione

“Ogni bambino ha il diritto di crescere in una famiglia che lo ami e lo protegga”. Questo il principio su cui si fonda l’attività dell’associazione Amici dei Bambini, la cui campagna “Diamo un calcio all’abbandono” sarà supportato anche al Carlo Castellani-Computer Gross Arena in occasione di Empoli, come in tutti gli altri stadi della 15esima giornata di Serie A. Sui maxi-schermi sarà trasmesso un video dell’iniziativa, mentre in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due capitani. L’Associazione Amici dei Bambini è un’organizzazione non governativa nata 40 anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, che realizza progetti in tutto il mondo per contrastare l’abbandono e restituire a ogni bambino il diritto di essere figlio. Inoltre, l’associazione si impegna nel promuovere la cultura dell’accoglienza, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.