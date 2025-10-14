SPORT E BENEFICENZA. Caccia al biglietto per la sfida al Venezia . E due aste in vista

Si apre oggi alle 16 la caccia al biglietto per la sfida al Venezia di domenica prossima alle 17.15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. I tagliandi sono in vendita come sempre all’Empoli Store di piazza della Vittoria e, l’Unione Clubs Azzurri di via della Maratona, oltre che online su vivaticket.it oppure utilizzando la biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 379 1260302. Ingresso gratuito per gli Under 14 e ridotto per donne e Over 65.

Nell’occasione tornano anche le aste benefiche della Onlus Azzurra Empoli For Charity su Memorabid, la prima casa d’aste dedicata a cimeli ed esperienze sportive in Europa. La prima delle due aste permetterà a un bambino di entrare sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara, in qualità di Mascotte, tenendo per mano uno dei calciatori titolari. Oltre a questo, il piccolo e l’accompagnatore, potranno prendere parte al un tour esclusivo dello stadio e accomodarsi in Poltrona, potendo inoltre accedere all’esclusiva Field Lounge, una speciale zona riservata posta a bordocampo dove sarà a loro disposizione un’area hospitality elegante e raffinata dove poter passare i momenti del pre-gara e dell’intervallo.

Una seconda asta metterà invece in palio due biglietti di Poltrona per assistere alla gara, con i due vincitori che potranno prendere parte a loro volta al tour dello stadio ed entrare nella Field Lounge a bordocampo. Insomma per i vincitori sarà una giornata indimenticabile, all’insegna dello sport, della famiglia e dell’amore per l’Empoli. Per entrambe la base d’asta è di 50 euro.