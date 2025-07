SPORT E INCLUSIONE. “Special Camp“. Gioco e divertimento a Monteboro

Collateralmente agli "Academy Camp" per i ragazzi e ragazze dal 2012 al 2019, che si è tenuto per tutto il mese di giugno al Monteboro Training Center, e al "Goalkeeper Camp" con focus sul ruolo del portiere, si è tenuto dal 16 al 21 giugno l’Empoli for Special Camp, giunto ormai alla sua quarta edizione annuale, dedicato ai giovani aspiranti calciatori con disabilità. Gioco, divertimento e inclusione sono stati i veri protagonisti della settimana, che ha visto il successo del progetto promosso dall’Empoli Football Club insieme alla Onlus azzurra Empoli For Charity. Un’esperienza unica per i sedici partecipanti, che hanno avuto modo di vivere giornate all’insegna dello sport, del rispetto e della coesione, nella splendida cornice di Monteboro. Il progetto, come da tradizione, ha previsto allenamenti, giochi ed esercitazioni tecniche, alternati a momenti ludici extra campo, per offrire un’esperienza sportiva, educativa e relazionale completa. L’attività si è svolta grazie al contributo di figure professionali qualificate, sia tecniche che educative: una psicologa, tre educatori e un operatore socio-sanitario hanno garantito attenzione, competenza e supporto continuo ai partecipanti. La grande novità di quest’anno, però, è stata la partecipazione della squadra Empoli For Special, che durante il camp ha trascorso al Monteboro Training Center la sua consueta settimana di vacanza, conclusa con un’amichevole che i ragazzi di mister Danilo Oppedisano e del vice Daniele Cerroni hanno giocato venerdì con il Livorno For Special.