Stiven Shpendi sale in cattedra. Quattro gol e un ruolo da titolare

di Simone CioniEMPOLISe il giovane talento ucraino Bohdan Popov si è preso la vetrina nelle prime tre giornate con 4 reti in 204 minuti, dal punto di vista realizzativo nelle ultime quattro è stato Stiven Shpendi a salire in cattedra. Con tre reti, infatti, il giovane attaccante albanese ha raggiunto a quota 4 (l’altra l’aveva segnata all’esordio col Padova) il compagno di squadra. In appena otto giornate il classe 2003 nato ad Ancona ha già segnato lo stesso numero di reti dell’intera scorsa stagione. Un’annata, quella trascorsa in prestito alla Carrarese sempre nel campionato cadetto, che ha fatto sicuramente bene a Shpendi, tornato più maturo sotto tutti gli aspetti: fisico, tattico e tecnico. Arrivato ad Empoli nell’estate del 2023 dopo un ottimo campionato di Serie C con il Cesena (12 gol e 3 assist in 29 presenze), Shpendi ha inevitabilmente pagato il doppio salto di categoria: primo impatto con la Serie A a 20 anni in una squadra che chiaramente deve lottare per non retrocedere non è certo la situazione più congeniale per poter crescere con serenità. E infatti dopo l’esordio in Coppa Italia col Cittadella e 206 minuti complessivi nelle prime sette giornate di campionato, è stato utilizzato con il contagocce, solo 13 minuti all’Olimpico contro la Lazio dal 27 gennaio in poi.Da qui la scelta più giusta per la maturazione del ragazzo di fare un passo indietro e misurarsi con quella Serie B che aveva saltato a piè pari e che invece è propedeutica per la crescita di un giovane calciatore. E infatti partita dopo partita, grazie al duro lavoro in allenamento, Shpendi ha guadagnato la fiducia del proprio tecnico che, dopo le sole tre presenze nelle prime sette gare da tesserato gialloblù, gli ha concesso sempre più spazio facendolo partire titolare in undici delle successive quattordici partite. Tutte pesanti, poi, le sue quattro reti che hanno contribuito a due vittorie ed altrettanti pareggi. Così come pesanti sono state finora quelle con la maglia azzurra: il gol a sbloccare la gara col Padova, quello del primo pareggio contro la Carrarese e a Bolzano col Sudtirol e quello del definitivo 1-1 di domenica scorsa col Venezia. Sotto porta deve acquisire ancora un pizzico di cattiveria in più, ma il suo modo di giocare, ad alto dispendio energetico, lo porta magari a perdere un po’ di lucidità al momento di incidere. Tuttavia se la base di partenza è questa può migliorarsi con tutta la serenità di questo mondo.