Thomas Campaniello, chi è l’attaccante dell’Empoli che ha esordito in A a 16 anni

Empoli (Firenze), 24 febbraio 2025 – Con i suoi meravigliosi 16 anni (che diventeranno 17 il prossimo 29 febbraio), Thomas Campaniello è entrato in una cerchia molto ristretta: quella dei più giovani calciatori della storia ad aver esordito nel campionato di Serie A. E’ successo al minuto numero 72 di Empoli-Atalanta, gara che non rimarrà certo negli annali della storia azzurra per il risultato (5-0 per i bergamaschi), ma che di sicuro segnerà una data importante: l’inizio della carriera di uno degli attaccanti più promettenti del panorama nazionale.

Perchè Thomas Campaniello, nato a Certaldo il 29 febbraio del 2008, non è che l’ultimo talento uscito dal prolifico settore giovanile azzurro. Roberto D’Aversa lo ha gettato nella mischia quando il risultato era già abbondantemente segnato, ma chi pensa ad un regalo di Natale arrivato con qualche settimana di ritardo si sbaglia di grosso. Il centravanti, che gioca stabilmente in nazionale ed ha alle spalle caterve di gol nelle formazioni giovanili, è qui per un motivo.

Il più giovane esordiente in A dell’Empoli

16 anni, 11 mesi e 25 giorni. Thomas Campaniello non è il giocatore più giovane della storia azzurra ad aver esordito in prima squadra, ma se si parla di Serie A, nessuno prima di lui aveva mai indossato la maglia dell’Empoli a questa età. E dire che di talenti, da queste parti, ne sono passati diversi. Un certo Vincenzo Montella, ad esempio, esordì in maglia azzurra a 16 anni, 11 mesi e 22 giorni, tre in meno rispetto a Campaniello. Ma lo fece in un Empoli-Varese del 1991, quando ancora esisteva la Serie C1. Fabio Galante, invece, debuttò a 17 anni, 5 mesi e 15 giorni: anche in questo caso, gli azzurri erano in C1 e la partita era Empoli-Como. Tommaso Baldanzi, l’ultimo gioiello sfornato dal vivaio, ha invece dovuto attendere i suoi 17 anni, 7 mesi e 5 giorni per esordire nella gara di Coppa Italia contro il Benevento.

Chi è Thomas Campaniello

Doppio passaporto (italiano e polacco) è nato a Certaldo e cresciuto sul territorio. Gioca nell’Empoli da quando ha 5 anni e con la maglia azzurra ha già segnato caterve di gol. Fa parte, ma forse sarebbe il caso di dire faceva vista l’ormai certa promozione in prima squadra, di una ‘nidiata’ su cui la società scommette tantissimo. Campaniello è reduce da tre finali scudetto con le giovanili (Under 14 Pro 2021/2022, Under 15 Serie A e B 2022/2023 e Under 17 Serie A e B 2023/2024) ed ha già incantato tutti nelle categorie giovanili. Attaccante rapido e forte fisicamente, è però dotato di un’ottima tecnica. Qualcuno lo paragona ad Alvaro Morata, altri assicurano che oltre a segnare sia in grado di giocare per la squadra e fare assist. Un attaccante moderno che potrà fare le fortune dell’Empoli già a strettissimo giro.

La nazionale

Campaniello è stato tra i protagonisti della vittoria degli Europei della nazionale italiana Under 17, la stessa squadra in cui gioca Camarda. I due hanno caratteristiche diverse e per questo hanno trovato grande sintonia. L’attaccante azzurro, in questa stagione, si è messo in forza alla Primavera, ma dopo l’esordio con l’Atalanta e visti i problemi di infortuni che D’Aversa deve gestire, non è affatto escluso che l’apparizione di ieri sia destinata ad avere un seguito. Il futuro è nelle sue mani.