Tifosi. Boom di abbonamenti, record vicino

L’Empoli è a un passo dalla storia. Con 4.373 tessere già sottoscritte, la campagna abbonamenti "Ricomincio da Te" continua a crescere e il record di sempre in Serie B, fissato a 4.600, non è mai stato così vicino. Mancano poche adesioni per superare quel traguardo e trasformare un dato in un segnale fortissimo di passione e appartenenza. Il popolo azzurro sta rispondendo con entusiasmo. La vendita ripartità oggi, mercoledì 27 agosto dalle ore 16, e la sensazione è che il sorpasso sia ormai questione di giorni.

Non si tratta soltanto di numeri: un Castellani gremito rappresenta la spinta più grande per una squadra che sta trovando la propria identità e che avrà bisogno del sostegno totale per affrontare un campionato lungo e insidioso. La campagna resta aperta, con possibilità di abbonarsi negli store cittadini e online, agevolazioni per famiglie, donne, giovani e over 65, oltre alla comoda rateizzazione a tasso zero. Tutti strumenti che rendono ancora più accessibile il tifo sugli spalti. Il record è lì, a portata di mano: adesso tocca compiere l’ultimo passo per scrivere un’altra pagina di storia azzurra.