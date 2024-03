Trasferta a milano. Vendita dei biglietti aperta fino a sabato

Dagli oltre 700 andati a Sassuolo agli 11mila del Castellani-Computer Gross Arena contro il Cagliari, visto l’orario tutto sommato favorevole è lecito attendersi che anche domenica prossima alle 15 i tifosi azzurri siano presenti in buon numero sulle tribune del Meazza per sostenere l’Empoli nella difficile sfida contro il Milan. I biglietti per il settore ospiti (terzo anello verde), in vendita fino alle 19 di sabato, sono disponibili per i soli possessori della fidelity card Empoli member sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket, oltre che come sempre all’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. I tagliandi non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Milano se sprovvisti di tagliando.

Per maggiori informazioni è comunque possibile collegarsi sul sito internet ufficiale dell’Ac Milan.