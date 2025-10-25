Troppo Modena al Braglia. L’Empoli sogna il blitz. La capolista lo sveglia. Primo ko per Dionisi

A Modena, sul campo della capolista l’Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i giri del motore e prende totale possesso del campo. Dionisi, che ha proposto dall’inizio lo stesso undici partito titolare contro il Venezia, prova a cambiare qualcosa con gli innesti di due punte vere come Pellegri e Popov (inizialmente sarebbe dovuto entrare Saporiti per il claudicante Ceesay, poi il vantaggio emiliano ha cambiato le carte in tavola) e del rientrante Ignacchiti per uno spento Ilie.

Tuttavia gli azzurri non riescono più a impensierire seriamente la capolista, nemmeno quando il tecnico amiatino cambia gli esterni. Peccato, perché nel primo tempo l’Empoli, oltre a concedere una sola vera ripartenza dove Yepes rischia il rigore su Santoro, copre bene l’area di rigore sui tanti cross tentati dai canarini emiliani, soprattutto dalla destra dove Carboni prima e Moruzzi poi soffrono la brillantezza di Zanimacchia, e aggredisce alto creando qualche grattacapo al Modena soprattutto con il movimento di Ceesay. È proprio il nazionale gambiano a sbloccare il risultato al 22’ quando resiste a una carica e, complice una lettura sbagliata di Nieling, può entrare indisturbato in area e infilare l’angolino basso alla sinistra di Chichizola.

Peccato che il pari del Modena arrivi proprio allo scadere dei due minuti di recupero concessi. Anzi, il rigore decretato dopo revisione al Var per un tocco di mano in area di Ghion sul tiro di Santoro (il braccio del centrocampista azzurro che si gira in opposizione aumenta effettivamente un po’ il volume del corpo) viene realizzato dal capocannoniere della Serie B Gliozzi all’inizio del 6’ di recupero.

Nella ripresa, come detto, invece, il Modena cambia passo, alza i ritmi e diventa padrone della partita, attaccando con insistenza e recuperando velocemente il pallone non appena lo perde. L’Empoli, dal canto suo, cala probabilmente anche fisicamente e non riesce a uscire più col tempo giusto sui portatori di palla canarini. Naturale conseguenza il vantaggio dei padroni di casa con Tonoli, che vince il duello in area con Moruzzi (troppo morbido in marcatura) e gira in rete di testa un bel traversone di Santoro. Con cuore e orgoglio l’Empoli non esce dalla partita, ma il triplice fischio finale sancisce la terza sconfitta stagionale degli azzurri, che martedì al Castellani saranno chiamati a un immediato riscatto nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria.

Simone Cioni