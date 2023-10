Tutta la difesa da rivedere. Fazzini cerca la scossa

BERISHA 5,5. Stavolta anche il portiere albanese non è irreprensibile, tanto sul secondo e terzo gol quanto su alcuni cross che non legge bene.

EBUEHI 5. I bergamaschi sono bravi a creare superiorità numerica sugli esterni, ma anche lui tarda spesso ad accorciare. Quando prova ad alzarsi ha i tempi giusti, ma la pulizia della giocata lascia molto a desiderare.

WALUKIEWICZ 5. Se può difendere in avanzamento ha meno problemi, ma in area di rigore soffre tremendamente Scamacca, che gli sfugge in occasione del vantaggio. Già colpevole del rigore che indirizzò subito la sfida di Roma, deve crescere nell’approccio.

ISMAJLI 6. Entra quando l’Atalanta ha abbassato i giri del proprio motore, ma appare più reattivo del compagno.

LUPERTO 5,5. Anche il capitano incappa in una serata storta, spesso in affanno e poco aggressivo, concede tra l’altro la libertà a Scamacca di girarsi, prendere la mira e mettere a segno il terzo gol.

GRASSI 5,5. Schermato da Koopmeiners non riesce quasi mai a smarcarsi per ricevere palla, meglio in fase di interdizione. (BASTONI sv)

MALEH 5,5. Corre e rincorre tutti, ma non sempre con il giusto costrutto e poche volte rischia la giocata, a parte poco prima di uscire quando prova a sorprendere Musso da centrocampo senza fortuna.

FAZZINI 6. Dinamismo e capacità di inserimento, prova a dare una scossa sfiorando anche il gol.

CAMBIAGHI 5. Poco incisivo e quando ha la palla per segnare il gol dell’ex spara addosso a Musso invece di servire al centro Caputo in posizione favorevole.

GYASI 6. Entra con il piglio di Firenze e, sebbene un po’ confusionario e impreciso, si costruisce almeno un paio di buone occasioni per segnare il gol della bandiera.

CAPUTO 6. Non ha occasioni, però quando viene servito lavora bene spalle alla porta e un paio di volte i compagni non ne premiano i giusti movimenti.

CANCELLIERI 5. Rispetto a Firenze dà meno manforte a Cacace e Maleh in fase difensiva e non riesce quasi mai a saltare l’uomo.

MALDINI 6. Rivederlo in campo è la vera notizia positiva, ha voglia e si vede. Ha fatto intravedere qualche buon movimento.

Simone Cioni