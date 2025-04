Tutti allo stadio. Ecco lo Special Pack per i tifosi. Sconti sui prossimi due match

Nei prossimi diciannove giorni gli scontri diretti casalinghi contro Cagliari (domenica prossima) e Venezia (il pomeriggio di Pasqua) saranno due crocevia importanti per la volata salvezza dell’Empoli e allora la società chiama a raccolta i propri tifosi con una promozione: due gare con un solo biglietto a prezzo speciale.

Si tratta dello Special Pack, in omaggio per tutti gli Under 14 che potranno quindi assistere gratuitamente ai due match da tutti i settori del Castellani, che sarà disponibile per la Maratona Superiore a 10 euro e per la Curva Nord a 5 euro.

La vendita sarà attiva dalle 16 di oggi all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nelle rivendite ufficiali VivaTicket oppure online sul sito https://empolifc.vivaticket.it.

Per acquistare un biglietto Under 14 è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’autocertificazione sottoscritta da un genitore.

I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne, entrando insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli.