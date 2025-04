Ultrà Maratona Emiliano del Rosso assenti al derby Fiorentina-Empoli per mancanza di biglietti

I gruppi ultrà della Maratona Emiliano del Rosso non saranno domenica al Franchi di Firenze, per il derby Fiorentina-Empoli. La decisione, resa pubblica attraverso un comunicato sulla propria pagina social, è stata presa perché non sono stati ritenuti sufficienti i biglietti messi a disposizione della tifoseria azzurra. "Per non lasciare indietro nessuno a malincuore abbiamo preso questa decisione" si legge nella nota. La stessa scelta che per altro i gruppi de tifo organizzato della Maratona presero anche lo scorso 4 dicembre in occasione del derby di Coppa Italia. Per chi vorrà comunque andare a vedere la partita a Firenze, il biglietto per il settore ospiti (a capienza ridotta identificato nel settore di Curva Esterna) costa 27 euro ed è acquistabile per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member sul portale acffiorentina.vivaticket.it. La vendita dei tagliandi, che terminerà domani alle 19, per i residenti nei comuni del Circondario Empolese Valdelsa e per quelli nei comuni di San Miniato, Santa Croce e Castelfranco di Sotto è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori della Fidelity Card Empoli Member.